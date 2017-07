El Ayuntamiento de Sijena ve una "burla" la actitud de Lluís Puig sobre la devolución de los bienes

El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha considerado este jueves que la actitud del nuevo consejero catalán de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, que ha pedido tiempo para estudiar la devolución de los bienes de Sijena, "es una burla sin precedentes" a la autoridad judicial.

Puig ha comunicado a la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Huesca que necesita tiempo para estudiar detenidamente la devolución de las 44 obras del Monasterio de Sijena depositadas en el Museo de Lérida y cuyo plazo de entrega finalizará el 31 de julio.

Para Español, la actitud de Puig "es una manera de burlar la justicia decir que no tiene tiempo", y ha considerado que ello no es admisible. "Ha llegado como nuevo consejero, tiene una responsabilidad, tiene un apercibimiento de que pueden incurrir en responsabilidades penales si ese día no se han cumplido esos mandatos judiciales, y es que no tiene que leerse el expediente, lo que tiene que hacer es cumplir la resolución judicial", ha afirmado.