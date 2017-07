La ingeniosa respuesta a un comensal de Casa Gervasio se convierte en un elogio viral a su cocina

Quien ha visitado Alquézar y no ha comido en Casa Gervasio no ha conocido profundamente la joya turística del Somontano. La colegiata, las pasarelas del Vero o el mismo núcleo medieval son encantos suficientes para perderse en Alquézar. Pero hay que añadir uno de ellos. El amante del buen yantar tiene una fonda obligada, Casa Gervasio. Seguramente no entrará en la lista gourmet de estrellas Michelín, pero si acudes a Casa Gervasio no te quedarás con hambre. Comida tradicional, de la abuela y en todos los sentidos, no solo en la receta sino sobre todo en la abundancia. Y alguna respuesta propia del humor somarda aragonés también se llevarán si se atreve a competir con el servicio.