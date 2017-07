Los más pequeños de Down Huesca  disfrutan de las vacaciones en el albergue de Fonz

Los miembros más pequeños de la Asociación Down Huesca están disfrutando a lo largo d e esta semana de las vacaciones de verano en el albergue y escuela de vida independiente La Sabina de Fonz.

Tras la celebración del V Campamento Europeo, que culminaba este pasado fin de semana y en el que han participado jóvenes con discapacidad intelectual del Alto Aragón, Sicilia y Bulgaria, ahora la Asociación Down Huesca pone en marcha el denominado ‘Mini Fonz’. Se trata de un campamento dirigido a niños de hasta 9 años. Siete chicos y chicas se han sumado a esta iniciativa en la que realizan talleres, practican deporte, disfrutan de la piscina, y aprenden a convivir fuera de casa durante tres días. Les acompañarán los profesionales de la Asociación Down Huesca. Según explican desde este colectivo, se trata “de que convivan en un espacio lúdico y cumplan con los objetivos de socialización, practiquen los hábitos de autonomía personal y comunicación, y compartir esta experiencia fuera del ámbito pedagógico con sus profesionales de referencia”.

La experiencia les servirá para iniciarlos en el tradicional campamento que Down Huesca celebra cada verano tanto con grupos de discapacitados intelectuales de origen español como europeo.

La construcción del albergue y escuela de vida independiente es uno de los proyectos estrella de Down Huesca. Aunque todavía queda por terminar el edificio, éste ya está operativo desde algunos años y está acogiendo encuentros de varios jóvenes con síndrome de Down para fomentar hábitos de comportamiento que desarrollen su plena autonomía. Una vez que el albergue esté terminado, en él trabajarán jóvenes con síndrome de Down y sus aulas serán un referente pedagógico a nivel nacional de los modelos de vida independiente que lleva a cabo la asociación altoaragonesa.