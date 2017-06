Silvia Laplana: “El clima de Aragón es muy desconocido a nivel nacional”

“Para mí es un placer y un orgullo que se hayan acordado de mí”, comentaba la meteoróloga después de recoger el galardón ante sus familiares, amigos y vecinos del barrio. “A la gente que me conoce de siempre le hace gracia verme en televisión, y me lo comentan, y a aquellos más mayores les sorprende que sea de Monzón”, comenta, admitiendo que se sintió muy a gusto al recoger el galardón, que recogió de Francisco José Fragüet, presidente de la asociación y del alcalde de Monzón, Álvaro Burrel, en un acto presentado por la periodista local Marta Montaner.

Antes de la meteoróloga, en años anteriores, recibieron el premio ‘Caracol de Oro’ otras personas ligadas a la vida montisonense, como la escritora Luz Gabás, Guillermo Uguet, los Templarios o los clubes de atletismo.

Silvia Laplana se hizo popular para los espectadores aragoneses por dar la previsión meteorológica en la cadena autonómica durante cuatro años. “Fue una época bonita en la que aprendí mucho y en la que todos los que trabajábamos allí éramos como una familia”, recuerda. No obstante, no pudo decir que no a la llamada de la cadena pública nacional, donde se ha convertido en protagonista de la predicción matinal. “Estudié óptica y optometría, pero luego hice un máster en meteorología que me permitió empezar a trabajar en el canal Meteo que emitía las 24 hora del día en el Canal Satélite Digital. Eso fue una cantera para muchos de los que ahora estamos en las diferentes cadenas”, relata.

Todavía le cuesta que le reconozcan por la calle, aunque admite que los que lo hacen siempre tienen palabras amables, y eso que a veces se convierten en transmisores de noticias desagradables, como cuando toca hablar de lluvia en Semana Santa. “La gente comprende que no es culpa nuestra. Nuestra tarea es más agradecida que la de los periodistas, que tienen que hablar de temas más complicados, como la política”, explica. No obstante, admitió que el mayor orgullo para ella es poder dedicarse a lo que le gusta y siempre ha querido, más allá de salir por la televisión y ser reconocido. Por ello, al recoger el galardón tuvo unas palabras para sus padres, por haberla apoyado en la elección de sus estudios y ayudado a llegar hasta su puesto actual.