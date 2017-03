A tiros por el sendero turístico GR-15

Visto lo visto, no dudaron en echar el cuerpo a tierra y contactar con la Guardia Civil. “Me moví como pude hacia una zona en la que había cobertura y, entre tanto, seguía escuchando disparos. Tanto mi mujer como yo les gritamos para que parasen, pero no lo hicieron. Continuaron disparando y por el sonido de los silbidos creo que estaban a unos 20 o 25 metros de distancia”, prosiguió Del Brío, que vive en un pueblo de Pamplona pero acostumbra a pasar los fines de semana en el Pirineo aragonés. “Cuando el teléfono me lo permitió, llamé al 112 y me dijeron que intentásemos regresar hacia el pueblo. Además, me advirtieron que debíamos actuar con sumo cuidado”, recordó.

Al llegar a Hecho, Del Brío no dudó en presentar una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. “Los agentes que acudieron al lugar me dijeron que los habían localizado y eran dos vecinos de Hecho”, confesó. Y se mostró sorprendido por la justificación que dieron los autores de los disparos: “Según me contaron los agentes, ellos se excusaron diciendo que habían ido a hacer puntería; a pegar tiros sin intención de cazar. Si conoces la zona en la que estaban, en las proximidades de una ruta por la que camina muchísima gente, comprendes que eso es una auténtica barbaridad. Más aún, si no tienen la decencia de dejar de disparar cuando se lo suplicas”.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que Ángel del Brío, de 37 años y natural de Zamora, presentó una denuncia a las 13.22 del domingo. La misma ya ha sido trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, a la espera de que un juez la valore:

El alcalde del Valle de Hecho, Luis Gutierrez, expresó su “preocupación” por un suceso sin precedentes. “El término municipal del Valle de Hecho abarca un coto de caza, pero las batidas hay que anunciarlas; no se puede tirar por tirar. Sé que este domingo se podía cazar en una zona determinada, pero está alejada del punto en el que ha surgido la denuncia. No nos consta que haya ninguna solicitud para cazar ahí”, subrayó, y adelantó que el Ayuntamiento estará “alerta” para conocer la autoría.