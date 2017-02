Asesinada a puñaladas en su casa de Lérida una mujer de Ballobar

Amparo Soler nació en Ballobar en 1955 y aunque vivía en Cataluña desde 1977 mantenía una estrecha vinculación con su localidad, donde acudía regularmente, ya que mantiene allí la casa de sus padres. La alcaldesa, Esther Saló, ha señalado que la mujer estuvo allí la semana pasada. “No tenia coche, pero venía en autobús”, indicó. Su viajes, no obstante eran cada vez más espaciados. Los vecinos de Ballobar están sorprendidos por lo ocurrido, ya que la mujer, según indica Saló, “era muy discreta y no se le conocía ninguna relación conflictiva”.

La alcaldesa ha explicado que Soler Betés marchó a Lérida cuando se fue a estudiar el bachillerato. Después, se licenció en Geografía e Historia y se especializó en Historia Medieval. Era hija única, no estaba casada y no tenía hijos. Tampoco tiene familiares en Ballobar, ya que su padre murió y su madre, que ahora está en una residencia de Cataluña, se fue a Lérida con ella. No obstante mantenía un contacto con sus amigos de la población altoaragonesa.

Estaba, además interesada en la lengua aragonesa. En 2004, el Consello d’ a Fabla le editó el libro ‘Replega de Bocabulario de Ballobar’, que ella misma presentó en su pueblo y en la Feria del Libro de Monzón de aquel año. Francho Nagore, uno de los fundadores del Consello, manifestó su sorpresa al enterarse de l muerte violenta de Amparo Soler. Según dice, coincidió con ella en un curso de aragonés en Biescas en 1975, según le recordó ella cuando volvieron a encontrarse con motivo de la publicación del libro.

Además de esta publicación, es autora de otro libro sobre el Auxilio Social en Lérida, editado en 1999 por la Asociación de Archivos de Cataluña.