Una carrera que genera becas de investigación

Con solo 3,600 habitantes, la localidad altoaragonesa confirma año tras año su carácter solidario, aunque cada vez son más los que llegan a Tamarite desde otros puntos como Zaragoza, Sabiñánigo, Barbastro, Graus o localidades próximas de Lérida para colaborar con la causa,

“Después de pasar la enfermedad de mi marido fuimos conscientes del vuelco que da la vida ante una situación así, y de cómo en un hospital se dan muchas historias de lucha y sufrimiento en cada habitación. En una comida con mis hijos, ya pasado el tiempo, pensamos en cómo podíamos recaudar fondos para intentar aportar nuestro granito de arena en evitar todo esto en el futuro, y vimos una manera de lograrlo en el deporte, ya que somos muy aficionados”, valora Merçe Miranda, alma máter de la prueba, que encontró en el club Tamarite Ski Montaña de la localidad la mejor forma de llevarlo a cabo. “Su predisposición fue total, rápidamente nos dijeron que adelante”.

Poco a poco la prueba fue tomando forma, “planteamos que todo el mundo pudiera participar dentro de sus posibilidades, y establecimos varios recorridos y opciones”, explica Miranda. En sus dos primeras entregas la recaudación fue de 6.000 euros, al siguiente 12.000 y en su cuarta, y última hasta el momento, 15.000 euros. Este dinero va a parar en su totalidad a una beca para financiar el trabajo de un grupo de doctores. “Desde el primer momento quisimos que se destinara lo recaudado íntegramente a la investigación, ya que desde la Asociación Española Contra el Cáncer realizan un gran trabajo, dividido en diferentes labores, con un abanico muy amplio, pero las vivencias que experimentamos nosotros en primera persona nos hicieron pensar en los médicos y en su labor”, relata Miranda.

La propia Merçe buscó ante la primera edición de la cita la forma de canalizar el apoyo que recibieran. “Entonces no sabíamos cuánto iba a ser, si 10, 100 o 1.000 euros, pero me puse en contacto con Miguel Montoro, médico de digestivo del hospital San Jorge de Huesca y me habló de la Asociación de Gastroentorología. Después de conocer su labor decidimos destinar lo recaudado a sus proyectos, con la única condición de que fuera para un fin oncológico, ya que la falta de financiación se había cebado especialmente con este tipo de estudios en esta agrupación médica”. Y ese fue el nacimiento de la denominada 'Beca Tamarite'.

La respuesta de los vecinos fue total, y Merçe Miranda describe como “apoteósico” el creciente interés que fue ganando en las sucesivas ediciones. Esperan poder mantenerlo en la próxima entrega, el día 5 de marzo, para la que ya han abierto las inscripciones. Se establecen así varios recorridos en bici y corriendo, y también caminando, para que puedan ser cubiertos tanto por personas más experimentadas en la práctica deportiva como por familias, así como una zona destinada a los patinadores.

“No queremos fijar una cifra mayor, porque solo con repetir lo de otros años para nosotros ya es todo un triunfo”, dice como portavoz de la organización, y se acuerda también del grupo de 60 voluntarios que trabajan para que todo salga perfecto, además de las numerosas empresas que colaboran de una u otra manera y que se cifran en casi 130. “Ese día es toda una fiesta a pesar de que sea una lucha tan dolorosa lo que la motiva, y al final hacemos una comida para todos los participantes, en la que todo ha sido donado de manera desinteresada, con el fin de que lo recaudado con las inscripciones pueda destinarse únicamente a la beca”, dice Miranda, que pese a ser la cabeza visible asegura ser “solo una pieza más en un gran equipo”.

Con orgullo señala como una de las primeras becas que destinaron fue a parar a la doctora Carla Gargallo de Zaragoza, que llegó a obtener un premio de joven investigadora a nivel europeo.

La iniciativa continúa este verano cruzando el Pirineo

Pero la iniciativa no terminará el día 5 de marzo, ya que además de con otras actividades promovidas por los propios vecinos de Tamarite y que tendrán carácter festivo y gastronómico, desde 'Pedalea, patina, corre y anda contra el cáncer' se quiere transportar la idea original, a un reto de mayor escala que se llevará a cabo entre el 1 y el 15 de julio con el Pirineo como escenario. “Queremos establecer una serie de etapas que unan la playa de la Concha y Cadaqués, y que cada persona se comprometa a realizar una parte en el medio que prefiera”, dice Merçe Miranda.

Por ahora, ha creado una página en Facebook '#becatamarite-pirineosdontstop', en la que se pueden inscribir los interesados en participar. “Las redes sociales par estas cosas son maravillosas y estamos sorprendidos de la reacción de la gente, ya que hemos recibido solicitudes de familias enteras desde muchos puntos de España”, apunta. Una vez pase el día 5, desde la organización empezarán a diseñar y repartir este nuevo reto a mayor escala y que se vislumbra como otro éxito de participación.