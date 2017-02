El castillo de Monzón sigue a la espera de la inversión del Gobierno central

El expediente comenzó el proceso de licitación con total normalidad. Sin embargo, en julio se conoció que la contratación de una empresa que ejecutara los trabajos no iba a poder completarse. Cuando tan solo faltaban unos días para la adjudicación, el cierre presupuestario del ejercicio impidió la resolución total del expediente. Las noticias no podían ser peores, por lo que el Ayuntamiento de Monzón pidió que se tramitara una excepción, algo que se intentó desde el Gobierno de Aragón (la consejera de Cultura de la DGA, Mayte Pérez, dijo en las Cortes que el Gobierno autonómico estaba haciendo “todo lo posible” en este asunto) pero no se consiguió. Era el Estado quien tenía todo el poder para abrir o cerrar el grifo presupuestario.

Hoy por hoy, algo más de diez meses después de anunciarse la licitación del contrato, el Gobierno central sigue sin poder concretar la fecha en la que el proceso administrativo quedará completo y, por fin, se podrá actuar sobre el castillo de Monzón.

“Durante el próximo ejercicio”

Gonzalo Palacín, diputado socialista por la provincia de Huesca, se interesó a principios de diciembre del año pasado por el punto en el que se hallaba esta cuestión. Registró una pregunta parlamentaria y, un mes después, el Gobierno dio su respuesta, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de este lunes. En su contestación, el Ejecutivo central explica lo que ya se sabía: que el cierre del ejercicio 2016 impidió el cierre del expediente de las obras del castillo de Monzón.

Sobre el proceso de adjudicación, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes dice que se encontraba “en fase muy avanzada” y que el Gobierno tiene previsto “a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España” retomar y reanudar el procedimiento de adjudicación. ¿Fecha? Ninguna, tan solo se hace referencia a un indeterminado plazo: "el ejercicio económico de 2017".

Paliar déficits

Ana Campo, arquitecta del Ayuntamiento de Monzón y buena conocedora de este asunto, explica que no sabe exactamente “en qué punto se quedó el expediente de adjudicación” pero confía en que el proceso se complete, porque la fortaleza necesita que se actúe sobre ella para su óptima conservación. Campo recuerda que unos años se tuvo que cerrar el acceso al castillo por los desprendimientos, pero que luego se ejecutó un vallado de seguridad y se volvieron a permitir las visitas. “El dinero presupuestado por el Gobierno se utilizaría para paliar estos déficits”, comenta la arquitecta municipal, quien confía en que, después de tanto tiempo esperando la licitación de este contrato, el Gobierno cumpla su palabra y adjudique las obras de una vez.