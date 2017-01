Dos siglos de la conquista de la Maladeta

El Aneto es además el pico de mayor altura de la península ibérica aunque hasta las primeras décadas del siglo XIX se pensó que era el de la Maladeta. Por ello, los intentos de los pioneros del pireneísmo en Aragón “a cargo de geólogos, botánicos, geógrafos y, más tarde, aristócratas y aventureros, todos ellos mayoritariamente franceses”, apunta el historiador benasqués Antonio Merino Mora, irán encaminados a conquistar el pico de la Maladeta.

Merino señala en uno de sus estudio sobre el valle de Benasque que “una de las primeras descripciones de la Maladeta será la realizada por el botánico Louis Ramond de Carbonières que, en 1787, escribió: 'La situación, el tamaño, la altura y los hielos de esta montaña me impresionaron vivamente, tanto que pensé comprobar por qué motivo tenía fama de inaccesible'”.

Diez años después, el suizo Pyramus de Candolle, también botánico, “intentará coronar el pico Maladeta sin conseguirlo. Otra década más tarde, el médico y botánico Johann Jacob Friedrich Wilhelm von Parrot, será quien, con 25 años de edad, pisé por primera vez la que se consideraba la cima más alta: la Maladeta”, indica Merino.

La hazaña de Von Parrot tuvo lugar el 29 de septiembre de 1817, en compañía del experimentado guía de Luchón Pierre Barreau 'Pierrine', que entonces ya tenía 61 años y había participado en alguno de los intentos anteriores. Tras conquistar el pico, Barreau continuó realizando ascensiones por el macizo hasta que en 1824, al cruzar por una grieta, se hundió bajo él y desapareció. Sus restos aparecieron más de un siglo después, en 1931, en el frente del glaciar, transportados por el movimientos del hielo.

El historiador benasqués Merino Mora recoge en su estudio el relato del diario del ascenso de Von Parrot: “Con alegría vi que me encontraba en la vertiente suroeste de la montaña, donde las rocas se amontonaban menos perpendicularmente unas sobre otras y desde donde se me ofrecía trepar hasta la cima (..) así junto al guía Barreau, de roca en roca llegamos finalmente a la más alta que se erige a 3 metros más de altura que las otras, formando la verdadera cima de la Maladeta. […] Me senté en esos bloques de rocas para admirar a mis anchas el mundo tendido a mis pies”.

A por el Aneto

Pero tras la gesta de Parrot se conoció que en el macizo se encontraban cimas más altas, “entre ellas: el pico Medio, el pico Maldito y el Aneto”, subraya Merino. Sin embargo, se tardaron 25 años en coronar el Aneto “entre otras razones, a causa de la muerte del mítico guía luchonés Barreau”.

Aquel suceso provocó que ningún guía se atreviese a aventurarse con nadie que pretendiera cruzar por el glaciar de la Maladeta. “Quizá por esa razón, los conquistadores del Aneto, Albert de Franqueville y Planton de Tchiatcheff, decidieron ir por Vallivierna, pernoctar en la cabaña de pastor existente y emprender al día siguiente la marcha por el ibón de Corones; a mitad del glaciar”, explica el historiador.

El 20 de julio de 1842, el botánico normando Franqueville y el militar ruso Tchiatcheff comenzaron una ascensión de tres días junto a Pierre Sanio de Luz, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet y Jean Sors. “Optaron por ir hacia el norte del pico -continúa Merino-, siguieron el ascenso hasta la parte más alta del mismo, hasta el punto donde otros exploradores habían abandonado, continuaron encordados, caminando por el glaciar hasta que llegaron a un punto concreto, una cresta, una arista peligrosa, el paso de Mahoma”.

Según el relato escrito por Franqueville esta era la “única vía que se nos ofrecía para llegar a la cima, franqueamos ese peligroso paso y por fin pisamos el pico que jamás antes había sido pisado por ningún hombre. Después de unos momentos consagrados a la satisfacción que nos producía nuestro triunfo, contemplamos la magnificencia del horizonte que la mirada abarca sin ningún obstáculo. Después de una hora y antes de abandonar la cima del Aneto, quisimos dejar constancia de nuestra hazaña. En un hueco dejamos dentro de una botella una hoja de pergamino en la que escribimos la fecha de nuestra expedición, nuestros nombres y los de nuestros valientes guías: Pierre Sanio, Jean Sors, Bernard Arrazau y Pierre Redonet de la Compagnie des Guides de Luchon”.