Una veintena de médicos solicitaron plaza para las 108 vacantes de especialistas en Huesca

En Huesca preocupande Barbastro . Traumatología, radiología, cardiología, ginecología u oftalmología son otras de las especialidades que más preocupan al sector, si bien el Salud pretende cubrir todas las plazas y que no quede ninguna desierta.El responsable de recursos humanos del Salud, Esteban del Ruste, ha asegurado que, un sistema parecido al de los docentes."Tenemos mucha confianza en que sea así, vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Va a depender de que haya gente que quiera trabajar en ellas, que esperamos que sí. El plazo de solicitudes para las listas de temporales que hemos sacado ha terminado y tenemos cerca de 1.400 solicitantes para todas las especialidades y son para todo Aragón, no hemos permitido que la gente pueda elegir un centro u otro".El sindicato CESM Aragón ha apuntado que. Del Ruste ha manifestado que hay que facilitar que las alternativas de formación se mantengan al mismo nivel que hospitales de mayor tamaño y ha asegurado que existe el compromiso de sacar oferta de empleo público y traslados para incentivar a los profesionales.

Garantizar los traslados

"Hacía mucho tiempo que no había traslados y hay gente a la que no le importaría trabajar durante unos cuantos años en un hospital periférico comarcal, pero tiene miedo de que luego no haya un traslado. Si nosotros podemos ofrecer estas alternativas e insistir en que los traslados van a ser periódicos y permanentes, porque a eso nos hemos comprometido, el miedo a trabajar en el periférico desaparece y creo que tendremos suficientes candidatos para ir a ellos", ha estimado.De hecho, ya está en marcha la convocatoria extraordinaria de 1.400 nuevas plazas fijas más la ordinaria. Plazas de especialidades médicas y del resto de categorías del salud para favorecer la estabilidad. Del Ruste ha apuntado que en el reparto de que establezca de esas plazas se tendrá en cuenta estos últimos problemas en el medio rural para incentivar esos destinos.. A continuación, seguirá el proceso de la