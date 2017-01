Sabiñánigo quiere dar más visibilidad a la mujer con un programa anual

Respecto a la conciliación se pondrán en marchaque no coincidan con las laborales y para la prevención se colaborará con los centros escolares a los que se les propondrá talleres encaminados a la visibilidad de la mujer., explicó Berta Fernández, concejal de Igualdad. Y por último, respecto a las actividades que organiza el consistorio "queremos que en todas ellas haya un espacio para las mujeres".En este sentido, la programación de Jazz de febrero contará con grupos en los que las voces de mujer sean una característica común,en el que todavía no está lo suficientemente representada o no es suficientemente conocida su aportación en este campo.Lagirará en torno a las mujeres como lectoras, como escritoras o como críticas, y el, se realizarán certámenes y otras acciones para dar protagonismo a mujeres fuertes y activas frente a los modelos femeninos más habituales, entre otras actividades.Además se realizará un, incluidas de Sabiñánigo. Se comenzará con Joaquina Larré, vecina serrablesa de 106 años y no faltarán María José Pueyo, deportista, Ramona Periel, que donó el Molino Periel al ayuntamiento de Sabiñánigo y las concejalas de la primera corporación democrática. Y además también serán protagonistas Clara Campoamor, Rosa Regás, María Moliner o Madame Curie.