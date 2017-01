La DGA apoyará el concierto de plazas para que la residencia comarcal de Fonz sea sostenible

La consejera reconoció que el Gobierno de Aragón no cuenta con recursos para terminar esta infraestructura pero volvió a manifestar lo que ya dijo el año pasado durante una visita a la residencia al alcalde y al vicepresidente comarcal:Y por parte del Gobierno de Aragón si somos capaces de construirla y dotarla con equipamiento, por nuestra parte tendrán el compromiso y el acuerdo para tener plazas concertadas para que esa residencia funcione”, ha señalado la consejera.María Victoria Broto ha abogado por. “El Gobierno de Aragón no tiene presupuesto para poder llevar a cabo ese equipamiento ni en la residencia de Fonz ni en ningún otro sitio, pero hay otros modelos de gestión y lo importante es la sostenibilidad. No es suficiente con hacer la residencia si no que sea sostenible y en eso estamos trabajando con la Comarca y el Ayuntamiento de Fonz. El proyecto es muy importante y nosotros tenemos la voluntad de concertar plazas para garantizar sus sostenibilidad en el momento que se construya”, ha señalado Broto.En ese sentido, el Ayuntamiento de Fonz, José Teodoro Ferrer, y el presidente de la Comarca, Miguel Aso, siguen trabajando realizando gestiones con entidades para desbloquear esta importante infraestructura y ponerla en servicio esta legislatura.La residencia de Fonz comenzó su construcción durante el mandato del PSOE PAR con el presidente Marcelino Iglesias José Ángel Biel como vicepresidente en 2006.que necesitaba una reforma (hoy cerrada salvo el centro de día), así como a los ancianos del Cinca Medio y localidades cercanas.Sin embargo la falta de disponibilidad presupuestaría paralizó las obras en 2009, pese a que la estructura del edificio se encuentra muy avanzado.Diversos grupos parlamentarios han solicitado en las Cortes de Aragón fondos para terminar las obras de la residencia. La última propuesta vino este verano de manos del PP y se aprobó por unanimidad, no sin reproches del PSOE o IU que recriminaron a los populares que durante el anterior gobierno no hubieran destinado fondos para la residencia foncense.El Ayuntamiento de Fonz y la Comarca del Cinca Medio tienen informes actualizados del arquitecto redactor del proyecto que avalan que la estructura del edificio no ha sufrido daño alguno a pesar del extenso parón en las obras.