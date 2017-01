Diez vehículos, 25 operarios y muchos voluntarios colaboran en la limpieza de Benasque

El alcalde benasqués, Ignacio Abadías, ha comentado que conforme fue avanzando la mañana la jornada pasó a ser "espléndida, prácticamente de verano" y ha señalado que. "La experiencia nos lleva a instalar las conducciones de estos servicios a una profundidad de más de 60 centímetros, lo que hace muy difícil que se hielen las conducciones", explicaba este miércoles el alcalde.

Servicios de limpieza

Esta bonanza climática permitió agilizar los trabajos de. Abadías ha apuntado que se trata de una faena "lenta" porque, dada la estrechez de las calles,sino que hay que hacerlo con máquinas cargadoras y que, además, "se ve dificultada por los coches aparcados".municipales y contratados trabajando en la retirada de la nieve, una brigada de otros cinco operarios echando los fundentes en las calzadas para prevenir la aparición de placas de hielo y numerosos vecinos colaborando en los trabajos y, como reconoce Abadías, "haciendo más horas que las que tiene el día" han protagonizado hoy un incesante ir y venir que, por momentos y a mucha menor escala, llega a recordar a algunos benasqueses el movimiento operativo tras la riada de junio de 2013 Tras una primera fase en la que se limpiaron los accesos a colegios, centro de salud y otras dependencias públicas o párquines,para poder reiniciar cuanto antes este servicio. "Se ha hecho mucha faena pero aún queda bastante trabajo", ha afirmado un Abadías que está "seguro" de que. Eso sí, el alcalde recomienda a residentes y visitantes que tengan cuidado con la nieve en los tejados cuya retirada es "inviable" y que se puede desprender en cualquier momento sobre aceras y calzadas.

Una nevada de norte

Estos días de temporal y postemporal, muchos benasqueses están consultando la página web Meteobenas que ofrece una muy fiable información sobre el tiempo en la localidad. Su autor, Daniel Mora, reconoce que la del lunes, de las que caen cada bastantes años" pero puntualiza que, hasta ese momento, en lo que llevábamos de invierno la precipitación sobre Benasque había sido nula.Señala que, y la escasa incidencia de un viento "que no ha hecho muchos estragos". Mora recuerda también la, «con datos de espesores muy similares pero sinópticamente muy diferentes» ya aquella vino desde el sur y no estuvo acompañada por el frío que reina estos días en la zona. Y sobre la temperatura con la que este miércoles se despertaban los benasqueses, apunta que con esos 17,2 grados bajo cero es «bastante más fría» que la del anterior récord de febrero de 2012. "Es sin duda la temperatura más baja que he constatado desde que recojo datos", reconoce, pronosticando que en los próximos días va a seguir haciendo "mucho frío" con cielos soleados en la zona y que no son previsibles fuertes rachas de viento.El meteorólogo advierte delfuera de las zonas balizadas y, así mismo, del peligro de desprendimientos de los bloques helados que se encuentran en los tejados de las viviendas aconsejando extremar la precaución en los paseos por las calles benasquesas o a la hora de aparcar los vehículos para evitar posibles problemas.