Las estaciones esquí del Pirineo reciben con entusiasmo la nieve caída

Las estaciones invernales aragonesas lamentan que las condiciones climáticas adversas obligaran este lunes al cierre de sus instalaciones, pero valoran al tiempo la gran cantidad de nieve caída como un elemento imprescindible para garantizar la continuidad de la temporada.



Desde el grupo Aramón, gestor de las estaciones pirenaicas de Formigal-Panticosa aseguran que la nieve caída durante el temporal "nos permite tener una temporada como no teníamos otros años en estas fechas".Fuentes de Aramón han explicado que el cierre de las instalaciones" derivado de las "espectaculares" condiciones de cantidad yPor esta razón, han señalado dichas fuentes, que el impacto negativo causado por el temporal "no nos preocupa tanto, porque con esta cantidad y calidad de nieveHan añadido que todos los años hay días en que las condiciones climatológicas obligan a cerrar las instalaciones, pero han subrayado que en esta ocasión "Para el gerente de la estación deel cierre de la instalación que dirige no sólo supone "ingresos cero" sino que no evita el pago de gastos como energía, personal e impuestos.Pita ha admitido que el cierre de las instalaciones en temporada supone un "quebranto", aunque ha señalado que, ante la tesitura de tener que hacerlo "prefiero antes un lunes que un sábado".Según ha explicado,, pero nos hubiera gustado más no tener que cerrar".A este respecto, ha precisado que no es la nieve la que obliga a las estaciones en ocasiones a tener que permanecer cerradas sino el viento.En cualquier caso, las estaciones pirenaicas aragonesasde gran calidad y trabajan para garantizar las mejores condiciones para los aficionados al deporte blanco. También la estación de Candanchú ha podido reabrir sus instalaciones, mientras que la de Panticosa espera hacerlo próximamente.