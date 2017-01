La incineradora de Monzón debe presentar de nuevo el estudio de contaminantes

La incineradora de biomasa que la empresa Forestalia proyecta construir en Monzón ( Huesca ) deberá presentar nuevamente el estudio de dispersión de contaminantes al detectar el Inaga que no se calcularon adecuadamente las emisiones en el estudio presentado en agosto del año pasado.

Según ha informado este martesen un comunicado, este hecho paraliza la tramitación de la planta por tercera vez, ya que en el estudio se han detectado errores de cálculo de contaminantes y falta de justificación adecuada de las emisiones de benzopirenos.Por ello, las citadas fuentes han señalado queo corrija el que presentó.Desde Ecologistas en Acción se remitieron en su momento alegaciones que alertaban de graves errores en el estudio de dispersión de contaminantes.Según este grupo, el promotor se basó en datos del año 2009 para realizarlo, en los que no estaban reflejadas las emisiones de nuevos focos y los errores en los datos de base meteorológicos y de vientos.Ecologistas en Acción ha considerado que el nuevo requerimiento para que se realice otro estudio apoya su tesis de que los estudios de contaminación que se presentaron en la tramitación y otorgamiento de la autorización ambiental integrada en 2015 no eran válidos ni garantizaban que las emisiones de la incineradora no causaran daños a la salud de los ciudadanos.Desde la organización ecologista han insistido en que, provocando un aumento de muertes prematuras por cáncer y enfermedades cardiorespiratorias.