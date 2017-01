El temporal deja ya más de un metro de nieve en puntos del Pirineo

Todo esto a pesar de que. Pero es que no para de nevar. Esta situación ha provocado que cientos de escolares no pudieran acudir a clase. Por otra parte, la nieve dejó sin luz de madrugada la localidad de Biescas. Una avería que duró unas cuatro horas, según el alcalde de la localidad, provocó el corte de suministro. A las 8.31 los técnicos habían conseguido reponerlo usando líneas alternativas.En algunas localidades, desde la tarde de este domingo ha caído. Hosteleros del valle de Benasque hablan de una, y no solo por la intensidad, ya que está generalizada a todos los valles, desde la comarca de la Jacetania a la de Ribagorza. y otros avisos de menor intensidad por viento, aludes, bajas temperaturas y deshielo. Een el nivel más alto (el 5) para todo el Pirineo aragonés y Navarro, a causa de la acumulación de nieve en los últimos días.Las adversas condiciones meteorológicas también han impedido abrir este lunes las estaciones de Candanchú-Astún y Formigal-Panticosa, que en los últimos días han recibido cerca de un metro y medio de nieve.



Situación en la comarca de la Ribagorza

En Ribagorza el temporal de nieve está afectando especialmente al Valle de Benasque donde la abundante nevada caída en las últimas horas ha provocado numerosos inconvenientes a la circulación rodada y as la vida ciudadana. Según informa Ángel Gayúbar, los más viejos del lugar tienen que remontarse a muchos años para recordar una nevada tan grande. La situación de las carreteras obligaba esta mañana a suspender doce rutas de transporte escolar en una decisión que afectaba a doscientos setenta y dos alumnos residentes en una treintena de localidades del entorno del Turbón y de la parte alta de la comarca.Por otra parte, la Guardia Civil ha establecido undonde está reteniendo a los vehículos –salvo las emergencias- y sólo se permite salir del valle con precaución y cadenas en una situación que, previsiblemente, se prolongará las próximas horas. Y la nieve, con espesores que han llegado a alcanzar más de un metro en el casco urbano de Benasque, ha provocado también numerosos inconvenientes en la vida cotidiana de la zona.En Benasque, los camiones y el personal municipal han tenido que limpiar las calles y aceras para permitir a los vecinos salir de casa y la circulación de los vehículos por la localidad, se ha suspendido el transporte, los colegios y la FP en la Escuela de Hostelería de Guayente y también se han visto afectadas las comunicaciones telefónicas con la caída de la línea de Movistar.En eltambién sigue acumulándose la nieve. Las estaciones de Formigal y Panticosa permanecen cerradas este lunes debido a las