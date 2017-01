CCOO reclama la apertura permanente de la cuarta planta del Hospital de Barbastro

La Federación de Sanidad de CCOO manifestó este viernes en un comunicado de prensa el apoyo al personal médico y no sanitario del Hospital de Barbastro que está haciendo frente estos días a la elevada presión asistencial que recibe el servicio de Urgencias como consecuencia de la gripe entre otras patologías.



Desde el sindicato también solicitan que la, con catorce camas, habilitada como medida provisional por el Salud sea permanente.El Salud anunció el miércoles la apertura de esta cuarta planta, en funcionamiento desde el jueves. Doce de las catorce camas ya se han cubierto este viernes a primera hora. Ademásde Urgencias con un médico, así como otro para Medicina Interna y también se contrató auxiliares y personal de enfermería. La apertura de esta cuarta planta supone también la el refuerzo del servicio de cocina.Con la puesta en servicio de las catorce camas,. Ello también se ha debido a la solidaridad de varios médicos que han realizado guardias de 24 horas incluso en días festivos para reforzar a sus compañeros. Y también al trabajo que han realizado los centros de Salud de Atención Primaria que no han sido reforzados.CCOO recuerda quey la elaboración de unpara casos extraordinarios en cada foro y reunión sobre sanidad a los que acude. La última ocasión en que lo pidió fue en el consejo de Salud del Sector del pasado mes de diciembre."Como se ha acabado demostrando son necesarias ambas cosas para poder atender a la población, y más si cabe en situaciones como los picos gripales que son repetidos anualmente y es posible tener estas contingencias previstas. Esta es una zona con población muy envejecida y sin otro hospital al que derivar pacientes en situaciones de estas características como ocurre en Huesca con el provincial", explica Isabel Paz, delegada de CC.OO en el Hospital de Barbastro.Desde CC.OO recuerdan quea la apertura de la planta, de hecho presentaron al Salud un proyecto que no tiene dotación económica para ejecutarlo. "Deseamos que una vez que se ha demostrado que la apertura de la planta era necesaria se tomen las medidas adecuadas para mantenerla abierta y no de modo parcial, si no completa", insisten desde CC.OO.

En cuatro horas

El sindicatode Barbastro que tras recibir la orden de abrir la planta, la dejó lista para acoger a los primeros pacientes en menos de cuatro horas.Sobre el servicio de Urgencias, CC.OO constata que todos han colaborado en estos días duros. Hay trabajadores que de modo solidario han acudido de sus casas a colaborar para reforzar el servicio, otros se han quedado mas horas."La mayor parte de los trabajadores relatan que pese a la situación vivida están satisfechos de como se ha gestionado la situación. Tenían un cuello de embudo que no podían solventar ellos solos desde su unidad y desde que se abrió la cuarta la situación se ha normalizado por ahora", explica la delegada sindical.Sin embargo,en tardes y noche en enfermería, y las noches desde el miércoles, el personal médico demanda una mejora en la estabilización de la plantilla."Es de agradecer que los trabajadores, que son quienes viven con las consecuencias de los recortes, que se llevan años arrastrando y denunciando por nuestra parte, sean quienes una vez más hacen posible que se pueda ofrecer una sanidad de calidad por encima de todo. Y esto hay que sabérselo reconocer y agradecer. Han trabajado y mucho", sentencian desde CC.OO.