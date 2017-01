El belén en Lagunarrota no se quita hasta abril

Sus 720 figuras y 94 metros cuadrados de extensión son la carta de presentación del belén monumental que cada año dispone la asociación de vecinos de Lagunarrota, un pequeño pueblo de algo más de un centenar de habitantes en el Somontano. Pero ¿qué lo hace tan especial como para justificar que por segundo año consecutivo permanezca instalado hasta el mes de abril, así como que haya recibido estos días más de 3,000 visitas? Arturo López, uno de los encargados de coordinar su montaje, lo explica. “Se trata de uno de los belenes monumentales más espectaculares de Aragón, ya que cuenta con hasta 87 figuras en movimiento, 80 edificios entre casas y puentes, y 2.800 árboles naturales, ya que toda la vegetación es natural, resaltando especialmente los huertos, con hortalizas, verduras, tomates, fresas o girasoles. Además, vemos que se divide en dos partes, una que recrea una parte de la provincia de Huesca y en la otra Oriente Medio”.



Así, en la parte altoragonesa, se distingue a la perfección elenclavado bajo la roca, los Mayos de Riglos, el Somontano o el Cinca Medio. “Vemos como las figuras de los sarrios escalan por las montañas, o las ovejas y vacas salen a pastar de sus corrales. Además, cada cierto tiempo se recrea en algunos puntos una tormenta de nieve, otras con relámpagos y el sonido de los truenos, así como la aparición de la niebla en algunos puntos”, añade López. Entre la fauna también hay caballos, cabras o ciervos, y algunas especies características de la zona pirenaica, como osos, lobos, jabalíes, águilas o urogallos, en muchos casos también con sonido. Además, hay un ibón al que va a desembocar el río, con presencia de peces vivos.En la zona que recrea Oriente, estáy, como no, la cueva donde se sitúa el nacimiento. “En torno a esta, cuando la luz cambia al modo nocturno -están sincronizadas las luces del interior de las casas-, aparecen 376 estrellas en el firmamento”, dice el coordinador.Respecto a la decisión de que permanezca en el local que la asociación tiene en la plaza Mayor de la población hasta bien entrada la primavera, sus encargados aclaran que se debe a la petición popular. “Mucha gente nos dice que en Navidad no están por aquí por los compromisos familiares, y nos piden que lo mantengamos un poco más. El año pasado ya decidimos que se”, comenta Arturo López.De hecho, es una manera de darle más valor a una tarea que comienza en el mes de septiembre y en la que se ocupa casi todo el pueblo, ya que la creación de las figuras, del decorado y de los diferentes efectos con los que cuenta la instalación son también trabajo de los organizadores. “. Vemos que hay gente que se dedica a la construcción de las casas, los árboles y también de las miniaturas... otros los pintan, otros los disponen en la situación de presentarlos y por último hay encargados de la luz y el sonido”, explica. Porque cada año la situación y las casas van cambiando, para que pueda seguir siendo atractivo a los visitantes Navidad tras Navidad. “Siempre vamos añadiendo cambios y novedades. Tenemos 720 figuras dispuestas, pero otras 100 o 120 guardadas en el almacén, así como 60 o 70 casas en el belén, pero 30 a la espera. Nuestro objetivo es llegar a poder hacer dos belenes, uno aquí, en el propio local y otro en el bar”.Hasta este fin de semana el belén se ha podido visitar todos los días por la tarde, y los sábados y domingos durante toda la jornada, incluyendo también una colección de dioramas con esas figuras que no se han integrado en la instalación principal. A partir de la próxima semana y, aunque desde la asociación explican que si alguien está interesado en verlo fuera de este horario, puede ponerse en contacto con ellos para concretar el momento.