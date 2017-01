Diecisiete horas, con el clima y el terreno en contra, para rescatar a 3 personas en el Pirineo

Entre la tarde del pasado lunes, 2 de enero, y el medio día del martes, día 3, los agentes del Greim de Boltaña practicaron de forma ininterrumpida durante 17 horas dos rescates en los que se prestó ayuda a tres personas que se habían desorientado, con unas condiciones climatológicas adversas y en zonas con un terreno complicado.



El primer aviso se recibió en torno a las 17.15 del lunes, día 2, en la central 062 de la Guardia Civil, informando de que una senderista que se encontraba en la zona del Posets-Viados había sufrido unay tenía unaSe dirigieron al lugar en vehículo componentes del, hasta una pista donde tuvieron que dejar estacionado el vehículo y continuar a pie hacia el lugar donde se encontraba la accidentada. Trasy tras inmovilizarle la pierna, la instalaron en la camilla y comenzaron el descenso.Traslos especialistas llegaron hasta el vehículo oficial y trasladaron a la mujer a la localidad de Plan, donde esperaba una ambulancia que la trasladó al Centro de Salud de Lafortunada. La rescatada es una



Pico Cotiella

Mientras los especialistas de Boltaña se encontraban realizando el anterior rescate, se recibió un aviso en la central 062 de la Guardia Civil indicando queTras contactar con los extraviados, comprobar que se encontraban en perfecto estado y poder confirmar su ubicación, y tras finalizar el rescate anterior, los especialistas del Greim de Boltaña se dirigieron en vehículo hacia el lugar.Tuvieron que, entre unas condiciones pésimas del terreno, avanzandoe iluminándose con la única luz que les aportaban sus frontales. El camino contaba con, pero, finalmente, en torno a las 4.00, lograron localizar a los extraviados, después deTras comprobar que se encontraban en buenas condiciones, aunque con una, los sacaron del lugar, pero, dado que estaban exhaustos, los componentes del Greim decidieron ponerse a cubierto y esperar al amanecer para continuar la marcha. Para ello,a los rescatados.Sobre las 4.30, otra pareja del Greim de Boltaña se dirigió a la zona para dar apoyo a primeras horas de la mañana a sus compañeros. A las 7.30, comenzaron el descenso, tras haberse encontrado los dos grupos. Finalmente,, un hombre de 36 años, vecino de Graus, y una mujer de 28 años, vecina de Zaragoza.Tras, los componentes del Greim de Boltaña regresaron a su base a las 12.30 del martes, 3 de diciembre.



Selva de Oza

Por otra parte, a las 23.30 del lunes, día 2, se recibió otro aviso indicando que unos familiares que habían salido a hacer senderismo a lano habían regresado. Tras realizar las gestiones la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Hecho, se consiguió localizar el vehículo sin nadie en su interior en el parking de la Selva de Oza.Pero, al no disponer de datos sobre el lugar o tipo de actividad que realizaban, se tuvieron quedel martes, quedándose la patrulla de seguridad ciudadana en el parking conpara que, en caso de que los supuestos extraviados las vieran, pudieran llegar hasta ese lugar.A primera hora del martes, personal del Sereim de Jaca se dirigió en vehículo al lugar y comenzó las labores de búsqueda por las zonas consideradas más lógicas, según la situación del vehículo. Llegaron hasta la, después de más de dos horas de ascensión. Pese a tratarse de una zona de gran visibilidad, no lograron visualizar a los desaparecidos y continuaron las labores de búsqueda por zonas aledañas.En torno a las 10.30,, manifestando que habían subido aly, al bajar, se habían desorientado. Como se había hecho de noche, no pudieron continuar el descenso y tuvieron que improvisar un resguardo entre unas piedras con una manta térmica.Con las primeras luces del sol, los senderistas, un hombre de 45 años y una mujer de 37, ambos vecinos de Utebo, decidieron continuar el descenso, logrando localizar el camino y llegando al vehículo donde había más agentes esperando.