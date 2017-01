Cuatro montañeros rescatados en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil rescató este sábado por la tarde a cuatro personas en el Pirineo y Prepirineo aragonés, dos de ellos enriscados en los Mallos de Riglos y otros dos que se habían extraviado en el entorno del valle de Eriste.



Fuentes de la Guardia Civil explican en una nota que a las 18.20 de ayer se recibió una llamada, a través de la sala del 062, de la responsable del refugio de Riglos, que comunicó que dos escaladores que estaban realizando la vía de escalada' del Mallo de la Visera no podían continuar.Los especialistas del EREIM de montaña de la Guardia Civil de Huesca contactaron por teléfono con uno de los escaladores, quien explicó que ambos estaban ilesos en el último largo de la vía,, y que no podían continuar debido a la niebla, el frío y el cansancio.Los especialistas les aconsejaron que continuaran progresando hasta la cumbre de la manera más fácil, utilizando la cuerda de instalación., una vez que llegaron a la zona, iniciaron el ascenso hasta la cumbre, a la que llegaron tras una hora de marcha de aproximación bajo unas duras condiciones climáticas, para después iniciar el descenso por una pared extra-plomada.Tras esta maniobra, añaden las fuentes, lograron contactar físicamente con los escaladores, a quienes les dieron caldo caliente, agua y comida y quienes fueron equipados con todo lo necesario para el ascenso por la cuerda fija instalada.Pero a la media hora se comprobó que a los escaladores (una mujer y un hombre franceses de 40 y 65 años, respectivamente) les costaba progresar, por lo que los componentes del EREIM decidieron modificar el método de progresión, haciéndolo mediante contrapesos e izando a ambos sin mayor complicación hasta la reunión montada en la cumbre.Los escaladores llegaron a las 00.00 junto a los especialistas, en la cumbre, y, finalizando el rescate sobre las 02.00 del 1 de enero de 2017.Por otro lado, eltuvo que salir a buscar a dos personas extraviadas en el valle de Eriste, término municipal de Sahún (Huesca), al haberse recibido aviso de este suceso sobre las 18.30.Estas personas fueron localizadas aproximadamente una hora después en perfectas condiciones físicas.Tras ofrecerles comida y agua, se les ayudó a descender hasta llegar a su vehículo particular, donde se les dejó en perfectas condiciones, alrededor de las 21.30 horas.