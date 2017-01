Rescate nocturno de un montañero de Graus extraviado

Especialistas de montaña del Greim de Benasque finalizaron en la madrugada del sábado el laborioso rescate de un vecino de Graus que se había extraviado durante una ruta sin llevar teléfono móvil ni el material necesario para poder estar de noche en un terreno de montaña helado



Según ha informado la Guardia Civil, en la tarde del viernes, sobre las 20.00, el 112 recibió una llamada de una persona alertando de que había estadopero no había llegado al aparcamiento de la Espigantosa (Eriste), donde llevaba dos horas esperándole. En ese tiempo no había podido contactar con él porque no llevaba teléfono yya que no portaba ni frontal ni crampones.Los especialistas se trasladaron en vehículo hasta el aparcamiento de la Espigantosa (Eriste), donde se entrevistaron con el amigo del montañero extraviado con el fin desobre la actividad, rutas seguidas, etc. Posteriormente, iniciaron una, localizandoa laen el interior de, en perfectas condiciones físicas.Una vez con él, se le proporcionócomenzando posteriormente elA las 0.45, los socorristas llegaron por fin al aparcamiento de la Epigantosa, donde la persona auxiliada, al no presentar lesiones, volvió a Graus en su propio vehículo particular allí estacionado.