El último cuartel de Huesca cierra hoy tras dos años de lucha contra la decisión de Defensa

Entre todas las voces que se alzaron contra el cierre del Sancho Ramírez, la que se escuchó con más fuerza fue la de lapersonal civil del cuartel y proveedores afectados por la marcha de los militares a otros destinos. El colectivo emitió ayer un comunicado para manifestar que hasta el último momentoEn este sentido, hacen constar su "tristeza, enfado, indignación e impotencia" por una "decisión política que se ha tomado desde un despacho de Madrid sin conocer la realidad".La plataforma no ha ahorrado"Los políticos estuvieron muy preocupados mientras había campaña electoral, pero mañana (por hoy) se cierra el cuartel y nadie se ha dirigido a nosotros para preguntarnos cómo queda todo, dónde va la gente, cuál va a ser su destino...", señaló Patricia Novo, portavoz de las familias.Desde el colectivo, en el Gobierno central cuando se tomó la decisión y ahora que se lleva a cabo la clausura., ¿A qué juega el PP de Aragón?, ¿Es posible que una ministra de Defensa y secretaria general de su partido no haya sido capaz de paralizar esto?", son algunas de las preguntas que se plantea la Plataforma.El toque de bandera, con el cambio de guardia que muchos vecinos contemplaban desde la ventana, sonó por última vez el pasado miércoles. En el recinto,, reina el silencio desde hace días. En las dependencias apenas queda algo, ya queParte de ellos se han llevado a la base de San Jorge, donde está la Agrupación Logística 41 y se ha trasladado a gran parte de los militares del Grupo de Transporte ubicado en el Sancho Ramírez desde 2009. Fue tras un amago de cierre que hubo en 2006 y que esa vez si pudo revocarse.Lapara evitar la clausura del acuartelamiento, pero por el momento se desconoce si es algo que ha llegado a plantearse ahora a la ministra de Defensa, M.ª Dolores de Cospedal.Con el cierre del Sancho Ramírez, abierto en 1953,, donde la presencia militar se reduce a la Subdelegación de Defensa. Con el de la Merced y el Alfonso I, la ciudad llegó a tener tres cuarteles en uso. Hoy ya no queda ni la Residencia Logística, que también se ha cerrado en esta operación.No obstante,Queda aquí una Comisión Liquidadora que hasta el 31 de marzo como máximo llevará a cabo las entregas de material, documentación e instalaciones. Después, el Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied) desafectará el recinto, que abarca 107.142 m2 de los que 40.622 están construidos.El, el Invied sacó a subasta el Sancho Ramírez, por error, pero. El cuartel se levantó en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento para dicho fin. Una vez desafectados, hay asociaciones que reclaman su uso para la ciudad.