La Oficina Municipal del Consumidor de Huesca pide que se regalen juguetes no sexistas y no violentos

La Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) de la capital altoaragonesa pide que estos días se regalen juguetes no sexistas y no violentos, a través de una campaña que se puede seguir en las redes sociales desde este martes, 27 de diciembre, y hasta el día 6 de enero.



Con el lema 'Educa regalando, regala Navidad', desde la OMIC de Huesca se lanzan mensajes como 'Esta Navidad, no fomentes los roles sexistas' y 'Construyamos un futuro en igualdad'.El responsable de la atención a consumidores del Ayuntamiento de Huesca, Luis Arduña, ha insistido en la importancia de educar desde la infancia para alcanzar una sociedad igualitaria para hombres y mujeres."Hay conductas que hay que comenzar a corregir desde la infancia y eso se hace educando, no sólo en las escuelas, también en casa y demostrando mediante el juego y los juguetes que no hay roles predeterminados, rompiendo esas barreras desde pequeños es como podemos conseguir una sociedad que sea más igual", ha recalcado.Los mensaje de esta campaña hacen hincapié en que una de las mejores maneras de que los niños aprendan comportamientos sociales es a través del juego y de los juguetes.