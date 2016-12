Castejón de Sos comparte la suerte en el sorteo de Navidad

El estanco de Castejón de Sos vendió el único décimo premiado en el Alto Aragón en el Sorteo del Gordo de la Lotería Nacional en una jornada con una suerte muy cicatera con los oscenses.



Una, fue vendido en la administración de esta la localidad ribagorzana. Una circunstancia que centró toda la atención informativa en, a quien la situación pilló ya entrenada puesto que vivió idéntico protagonismo mediático en el sorteo deAún así, confesaba que la noticia le había pillado "de improviso" porque, además, estaba conversando con unos clientes y no seguía el desarrollo del sorteo pero se mostraba "" por haber repartido un premio que, desea que haya ido a parar "a alguien que lo necesite".ya que expidió el número por terminal y no queda constancia del comprador. "Es imposible saberlo porque empezamos a vender lotería para este sorteo el pasado mes de agosto ypor lo que puede haberlo comprado tanto un vecino de la zona como alguno de los turistas que nos visitan", explica.. "Hace tres años ya se notó un tirón tras el quinto premio que repartimos", comenta.Atención mediática al margen, la mañana del día del sorteo discurrió relativamente tranquila en el establecimiento castejonense. El hecho de que el premio fuera el último en salir y de que sólo se hubiera vendido un décimo motivó que no fueran muchos los vecinos que se acercaron hasta el estanco y despacho de lotería de la localidad. Esa ausencia física, no obstante, se vio compensada por las innumerables llamadas recibidas durante toda la jornada que hicieron que tanto la propia María Dolores como el resto de su familia no tuvieran un instante de descanso atendiendo a los periodistas y recibiendo los parabienes de sus convecinos.. Como explica su propietaria, «esta es la segunda vez en tres años que damos un premio del Gordo de la Navidad, pero».