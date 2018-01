La oposición de La Muela busca una "solución a la paralización" del Ayuntamiento

La oposición de La Muela (PP, PAR y concejal no adscrito), que suman siete concejales de un total de 11, han iniciado una ronda de reuniones, que finalizará el próximo lunes día 15, para analizar la situación actual y futura del Ayuntamiento, debido a lo que consideran una "grave crisis política, institucional, económica, educativa, de empleo y de imagen". Estas formaciones critican la "inmovilidad y poco respeto a la democracia" del equipo de gobierno -CHA (2), PSOE (1) y Ganar La Muela (1)-, con Adrián Tello (CHA) como alcalde.

El objetivo con esta medida es "impedir al equipo de gobierno que siga paralizando el Ayuntamiento y las voluntades de las mayorías democráticas, para recuperar de nuevo la gobernabilidad de La Muela e instaurar el orden democrático exigible". Marisol Aured, portavoz del PP, apunta que "se ha instado al alcalde a que presente una moción de confianza y no lo hace", por lo que no descarta otras acciones, "como una moción de censura". Esta medida, sin embargo, exigiría el acuerdo de los tres grupos de la oposición para que saliera adelante. El PAR, según explica Carlos Rodrigo, todavía no ha tomado una decisión al respecto: "De momento estamos analizando los problemas que han ido surgiendo. No sabemos lo que va a ocurrir. Hay que analizar y buscar soluciones". Antonio Gómez Prior, concejal no adscrito, añade que "hay muchas opciones encima de la mesa, pero no hay nada decidido todavía. Lo que está claro es que lo que se decida tiene que contar con el apoyo de todos, porque no podemos mantener el Ayuntamiento como está ahora".

Precisamente, en las reuniones que comenzaron este miércoles y que se seguirán celebrando se ponen sobre la mesa "todas las alternativas posibles". Así, "se tomará la mejor decisión para solucionar los problemas actuales". El resultado quedará reflejado en un documento, elaborado por los siete concejales que representan más de la mayoría absoluta del pleno y que darán a conocer públicamente el próximo lunes día 15 de enero.