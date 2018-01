Raúl García: "El calzado debe seguir siendo nuestro motor económico"

Bastante bien. Los ediles del PSOE también están colaborando. En general, el ambiente es bueno.

¿Cómo surgió la idea de presentarse a candidato para la alcaldía de Brea?

Por diversas cuestiones personales y familiares tuve que dejar el trabajo al que siempre me he dedicado, el de la excavación. Comencé a trabajar en el Ayuntamiento de Brea de Aragón en la brigada municipal, donde me di cuenta que había mucho por hacer en Brea. Yo vivo aquí y quiero que mis hijos también lo hagan, así que en el momento que me plantearon ser candidato por el PP pensé que era una buena forma de hacer realidad todo aquello que quería para Brea, o al menos intentarlo.

¿En qué situación se encuentran las arcas municipales?

La deuda que nos encontramos superaba más del 120% del presupuesto de este Ayuntamiento, A día de hoy podemos asegurar que las cuentas están saneadas, después de seis años controlando al máximo el gasto y realizando una buena gestión, gastando solo aquello que en lo que se puede. Hemos conseguido rebajar la deuda de 1,2 millones de euros que había y dejarla en 300.000 euros. Además, se han saldado las deudas pendientes con la comarca del Aranda y otras facturas que nos encontramos en los cajones.

¿Qué es lo que más le satisface de su labor cómo alcalde?

La primera, atender a la gente y ofrecer soluciones a sus necesidades. También me enorgullece ver cómo empiezan y se acaban proyectos y servicios para la localidad, como fue el caso del nuevo bar-restaurante de las piscinas que inauguramos la legislatura pasada.

Brea de Aragón es la cuna del calzado. ¿Qué momento atraviesa el sector?

Es bastante preocupante. Los empresarios están afrontando una mala temporada. En Brea contamos en este momento con más de una veintena de empresas dedicadas a la fabricación y venta de calzado. Debemos seguir esforzándonos por mantener el sector del que vive y ha vivido todo el pueblo.

Hace tres años impulsaron Expocalzado, un certamen en el que muestran y venden al público el calzado que se hace en la localidad. ¿Se piensa en una nueva edición?

Por supuesto, queremos que sea una cita anual. Los empresarios pedían una feria de estas características para darse a conocer y vender en general. Todos están contentos con los resultados y de una forma u otra se han volcado. Viene gente de distintos puntos de la región y también de otras comunidades, por lo que estamos muy contentos con la importante aceptación que ha tenido.

Recientemente dedicaron una escultura al calzado en una de las entradas al municipio.

Sí, fue un homenaje que quisimos rendir al sector y concretamente al tipo de zapato que se hace en la localidad. Además, la colocamos en un punto estratégico para que se vea desde la carretera y sirva de reclamo publicitario, al mismo tiempo que embellece la estampa de esta zona con el jardín que se ha creado alrededor.

¿Tienen previsto alguna otra intervención similar?

También queremos hacer otra acción distinta en la otra entrada para dar mayor publicidad a nuestro pueblo y a lo que se hace en él. Debemos llevar a cabo todo tipo de acciones para conservar el trabajo que ofrece el sector del calzado en la localidad y aumentarlo, si se puede. Debe seguir siendo el motor económico de Brea y de toda la comarca.

Brea llegó a contar con dos cines. Ahora una de las grandes inversiones previstas es la creación de un cine-teatro.

En este momento se va a ejecutar la segunda fase de las obras. Se pretende que sea un espacio que dé cabida a la importante actividad cultural con la que contamos. Tenemos una coral, una banda y un grupo de jotas que requieren de un espacio de estas características. Además, así también liberamos un poco el pabellón municipal, que está muy saturado de eventos. La idea es que esté terminado a finales de 2018 o principios de 2019.

¿Qué otros proyectos tienen previstos?

Vamos a renovar todo el alumbrado público. Sacaremos a licitación el contrato de gestión y mantenimiento de las instalaciones para que sea una empresa la que se haga cargo. De esta forma, conseguiremos un importante ahorro en los costes de energía y amortizaremos con el ahorro generado la modernización de las instalaciones.

Las zonas ajardinadas tienen especial importancia.

A mi juicio, un pueblo limpio y ajardinado da sensación de calidez y de cultura, al mismo tiempo que invita a visitarlo. Tenemos varios espacios nuevos como el que se creó recientemente junto a la escultura que dedicamos al calzado a la entrada del municipio, la remodelación del parque del barranco o la terminación del parque de la CHE. Solo algunos ejemplos.

Brea cuenta con un importante número de asociaciones.

El carácter voluntarioso, solidario y hospitalario de los breanos hace que todos los vecinos se unan para realizar cualquier tipo de actividad o evento y se vuelquen con cualquier cosa que se haga en el pueblo, tenga el carácter que tenga.

¿Cómo le afecta la despoblación a su localidad?

Desgraciadamente, como a otros muchos pueblos. Somos una población envejecida. Mueren más personas de las que nacen y eso hace que anualmente nuestra población se reduzca en torno a unas diez o quince personas.

¿Cuál sería su deseo para el año que acabamos de estrenar?

Mucha salud para todos y trabajo para todos los vecinos de Brea y de toda la comarca.