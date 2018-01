Crecen las situaciones de emergencia en las que actúa Protección Civil del Cinca Medio

El servicio no actúa solo en el Cinca Medio, aunque la mayoría de salidas, un total de 140, se han producido en término comarcal. El grupo también interviene en zonas vecinas, como La Litera, 62 ocasiones, o Los Monegros, ocho.

La mayoría de estas intervenciones de emergencia han sido fuegos, con un total de 97 extinciones de incendios, 18 más que en 2016. Salvamentos y rescates ocupa la segunda posición en cuanto a actuaciones, con 44, con un aumento de nueve respecto al año anterior.

Además, Protección Civil realiza otro tipo de acciones, como charlas y exhibiciones, reconocimientos técnicos o reparación de tendidos eléctricos o telefonía. En total, según los datos facilitados por la comarca, el grupo ha realizado 857 servicios en 2017.

La institución comarcal ha hecho balance al cierre de la temporada e insiste en la necesidad de contar con un servicio autonómico que asuma estas competencias. “El Cinca Medio hace un importante esfuerzo económico y de personal, ya no sólo por atender a su comarca sino también a otras vecinas que o no cuentan con servicio o no están cubiertas las 24 horas”, explica Miguel Aso, presidente del Cinca Medio.

En este sentido, se ha manifestado que confían en el avance de los proyectos de creación de parques de Bomberos en la provincia por parte de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

Actualmente, las instalaciones del Cinca Medio cuentan con 16 bomberos profesionales, cuatro a tiempo completo que realizan turnos para prestar servicio todo el año, y 12 a tiempo parcial.