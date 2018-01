Última oportunidad para salvar la iglesia del convento de Gotor, tras casi 25 años con andamios

La iglesia del convento de los Dominicos de Gotor, incluida en la lista roja del patrimonio que elabora Hispania Nostra, lleva con andamios desde 1993. Prácticamente se encuentra en ruinas, sin cubiertas, y la lluvia y el paso del tiempo han ido empeorando su estado. A pesar de la grave situación de este Bien de Interés Cultural nunca ha recibido subvenciones para su rehabilitación, hasta ahora. La Diputación de Zaragoza aprobó el pasado día 28 de diciembre una ayuda de urgencia de 175.000 euros para consolidar su estructura y evitar que se desplome. El decreto firmado por el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, incluía una pequeña partida para instalar una valla de seguridad así como los trabajos que se desarrollarán hasta el próximo otoño.

José Ángel Calvo, alcalde de Gotor y presidente de la comarca del Aranda, explicó que hace casi 25 años se instalaron unos andamios, procedentes del monasterio de Veruela, para sujetar las bóvedas. Sin embargo, el terreno ha cedido y ya no cumplen su cometido. El templo lleva ya tiempo cerrado por riesgo de hundimiento. "El agua está causando estragos en sus magníficas yeserías y, de no haber actuado, la pérdida era irremediable", dijo. Calvo añadió que disponen de dos informes periciales que alertan de que "o se actúa ya o el edificio se viene abajo". Desde la DPZinformaron de que la intervención se centrará en "consolidar la estructura y que no siga deteriorándose". Para ello, se va a colocar una estructura metálica para aguantar los arcos y bóvedas, y se va a instalar una cubierta de chapa para evitar que no entre agua dentro del edificio.

La ayuda de urgencia con la que se actuará durante este ejercicio podría tener continuidad con sucesivas intervenciones, indicó el responsable local. "Ahora lo que hay que hacer es conseguir que no se desplome", indicó. Las obras en el interior de este inmueble se iniciarán en breve, tras completar todos los trámites administrativos pendientes. "Esta era una reivindicación histórica en el municipio", puso de manifiesto José Ángel Calvo. "No solo yo, sino todos los alcaldes que han pasado por Gotor han reclamado una solución para la iglesia". Es, además, la primera vez que se concede una subvención para intervenir en el templo, aunque sí se ha actuado en el resto.