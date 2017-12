Borja da luz verde a sus cuentas para 2018, que incluyen la ampliación del polideportivo

El alcalde socialista Eduardo Arilla calificó estos presupuestos como "los mejores que puede tener la ciudad en estos momentos y los más realistas de los últimos años, porque se ha hecho casi con la liquidación definitiva de 2017". En el capítulo de ingresos se ha incorporado la partida procedente del plan Plus de la Diputación de Zaragoza (552.000 euros aproximadamente), pero no se han incluido otras subvenciones para proyectos financieramente sostenibles o el fondo de cooperación municipal, así como alguna ayuda del Gobierno de Aragón.

El proyecto estrella para este próximo año, dotado con 239.000 euros, será la ampliación del polideportivo con una sala polivalente para convertirla también en caja de escenario, de manera que se pueda utilizar para conciertos. El resto del año se empleará para gimnasia rítmica, patinaje o distintas actividades.

El presupuesto recoge otras actuaciones, como la reposición del césped en las piscinas de verano, una pista de ‘skate’ dentro del complejo deportivo o la construcción de nichos. También incorpora partidas para la programación cultural: "Volveremos a celebrar todos los eventos, incluido el Festival Amante o la intervención arqueológica.

Ana Tejero (PAR) justificó la abstención de su grupo por "respeto hacia el trabajo del equipo de gobierno". En este sentido, se mostró de acuerdo con las inversiones previstas en las cuentas, aunque criticó que "no se cuente con el resto de partidos para proponer otros proyectos a los que damos más importancia".

Por su parte, Juan María de Ojeda, portavoz del PP –formación que votó en contra–, argumentó su postura: "En la anterior legislatura, cuando estábamos en el gobierno, elaboramos el Plan Integral del Casco Histórico y todavía no se ha aprobado". Tal y como señaló, "se están haciendo inversiones en esta zona de la ciudad (declarada bien de interés cultural) pero no hay un criterio unificado". "Echamos en falta un plan de ayuda a los propietarios de las viviendas", añadió. Además, criticó que "es el tercer presupuesto que no hay una partida para la Casa de las Conchas" y recordó que "esta obra se ha incluido en los presupuestos de la DPZ, pero también figuró en los anteriores y no se ejecutó". Ojeda mostró sus dudas por "las políticas de empleo" y "la falta de desarrollo del suelo industrial".

Comunicado oficial

El pleno de Borja ha acordado por unanimidad enviar un comunicado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que "reconsidere cambiar el nombre de la calle" dedicada al borjano Juan de Coloma, secretario de Juan II y de Fernando II de Aragón.

Eduardo Arilla explicó que todos los grupos se han mostrado de acuerdo en enviar una carta contra la decisión adoptada tras una consulta popular. Adjuntará un dosier elaborado por el Centro de Estudios Borjanos "que demostrará que la información para justificar el cambio es errónea".