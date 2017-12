El taller ocupacional reparte los árboles de Navidad de los comerciantes de Tarazona

“Ha tenido mucha aceptación, los socios ya están viniendo y realmente se les ve entusiasmados con la idea, aunque los primeros asombrados con el resultado hemos sido nosotros. Todo esto nos viene bien para que nos conozca la gente y es muy gratificante”, dice Teresa Martínez, directora del taller ocupacional.

El encargo ha llegado a tiempo, porque la intención de la ACT es que la decoración estuviera lista para el puente de diciembre, cuando la ciudad recibe muchos visitantes. “Ya se ven pinos en comercios y también en empresas que se han sumado a esta campaña. Llevamos desde junio con el tema, y el año pasado nos quedamos con las ganas de sacarlo adelante pero no pudo ser por falta de tiempo”, recuerda Lourdes Sánchez, presidenta de ACT.

Los comerciantes se muestran entusiasmados, tanto con la propuesta como con el resultado. “Me parece una iniciativa muy chula, ha quedado genial, muy bonito, y como son vecinos me hace mucha ilusión que me lo traigan ellos. Lo voy a poner en el escaparate para que lo vea todo el mundo, porque merece la pena”, dice Laura San Martín, del bar El Andén. “Es muy bonito, creo que lo pondremos en la calle porque quedará muy bien cuando adornemos la tienda”, añade Teresa Carcavilla, de panadería Carcavilla mientras que Ana Jiménez de Pequesueños concluye que “la iniciativa me encantó y el resultado también”.

Con este proyecto, la asociación pretende unificar la imagen de sus calles con un detalle navideño común, a la vez que pone en valor la labor que realizan los integrantes del taller ocupacional.