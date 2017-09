Un vecino de Cuarte participa en una de las carreras de montaña más duras del mundo

Está considerada como una de las carreras de montaña más duras del mundo y se celebra este domingo, en los Alpes italianos. Se trata de el ‘Tor des Geants’ que este año va a contar con la participación de Fernando Laguna, un vecino de Cuarte de Huerva que lleva meses preparándose para este reto.

Fernando ha sido profesor de educación física de la Academia General Militar durante mucho tiempo y para llegar a la prueba en las mejores condiciones ha seguido un riguroso plan de entrenamiento durante ocho meses. En este tiempo, ha acumulado 3.000 kilómetros en sus piernas, realizados fundamentalmente en el campo de maniobras de San Gregorio. También ha practicado en los montes de Cuarte y Cadrete, donde reside.

A sus 39 años, se enfrenta a este reto con mucha experiencia a sus espaldas. “Empecé corriendo en asfalto, con 10K, medias maratones y maratones. Me cansé de mirar el cronómetro y, como me gusta la montaña, me pasé a los trail y me especialicé en este tipo de carreras”, explica Fernando, a apenas cinco días del gran día.