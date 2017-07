El Cinto celebra su semana cultural con actividades para todos los públicos

“Es uno de los barrios más antiguos de Tarazona y aunque tenemos gente joven porque El Cinto llega hasta la calle Fueros de Aragón, pocos jóvenes participan en las actividades. Lo que intentamos es que haya más movimiento, que venga más gente porque sirve para que los vecinos salgan de casa, colaboren, vean películas por la noche todos juntos…”, señala Pili Calavia, presidenta de la Asociación de Vecinos Magdalena.

Ya ha se ha celebrado una charla sobre el grupo de Facebook ‘Fotos antiguas de Tarazona y sus gentes’, o el tradicional concurso de postres. Una de las novedades de este año ha sido un taller de buñuelos ofrecido por la vecina Pilar Coscolín que contó con gran aceptación. “No tienen ningún secreto, llevo muchísimos años haciendo buñuelos siempre en San José, y también cuando me apetece. Utilizo harina del horno, no de paquete”, contó Coscolín.

Para sus vecinas, sus buñuelos son “los mejores del barrio”. “Quería ver cómo los hacía Pili para ver si puedo mejorar los míos, están buenísimos, los mejores que he probado. Me dio la receta pero me gusta ver cómo los hace porque seguro que se me escapa algo”, señaló una de ellas.

Las actividades de la semana cultural se prolongan hasta el domingo. “El viernes anunciaremos la víspera de la festividad de Santa María Magdalena con repique de campanas y cohetes”, detalla Calavia. Esa jornada está dedicada a los niños, y por la tarde habrá hinchables y toricos por las calles, además del reparto de chocolate.

Un recital poético despedirá el viernes mientras que un almuerzo a base de choriceta y panceta servirá para coger fuerzas el sábado. “Después de la misa en honor a la santa, la cofradía repartirá magdalenas con chocolate, algo que también es muy tradicional en el barrio”, afirma la presidenta.

El sábado terminará con una cena de hermandad y fuegos artificiales, y el domingo habrá almuerzo de migas, comida de la mujer y traca fin de fiestas.