El instituto de Tarazona inicia una campaña contra el consumo de drogas en adolescentes

Alrededor de un centenar de padres asistieron el martes a una charla informativa organizada por el centro educativo. “Queremos implicar a toda la comunidad educativa para realizar un grupo de control, entre otras cosas”, adelantó el director del centro, Tomás Zueco.

Además, en el instituto van a controlar más el cumplimiento de los horarios, sobre todo con relación a los recreos, y el servicio cinológico de la Guardia Civil realizará inspecciones rutinarias con los perros por el centro.

Y es que el consumo de drogas entre los estudiantes del centro puede incluso llegar a ser peligroso para aquellos que trabajan con maquinaria. “Les altera el nivel de concentración, de asimilación de contenidos… y los chicos de FP que manipulan motores, fresadoras, etc., puede llegar a ser peligroso”, dijo Zueco.

La charla la impartieron trabajadores del centro de Servicios Sociales, que cuenta con 25 años de experiencia en el ámbito de la drogodependencia. “Queremos plantear que el consumo de drogas por parte de los adolescentes no es ningún capricho, aunque no lo parezca, hay un sufrimiento detrás y es importante que los padres lo entiendan, no se trata de que se sientan culpables, sino responsables”, explicó Marian Casanova, psicóloga de los Servicios Sociales.

La adolescencia es un grupo de edad especialmente vulnerable, una etapa de cambios que no siempre son fáciles de gestionar. “Están buscando su identidad, son chicos que dejan de ser niños para pasar a ser adultos pero todavía no lo son y tienen que buscar su sitio”, indicó Paloma Santafé, educadora de los Servicios Sociales.

El tema de la droga en la adolescencia es un problema real, que en Tarazona tiene una incidencia similar al resto del país.