Cáritas recoge en Tarazona más de 3.000 kilos de alimentos en su Operación Kilo navideña

La Operación Kilo que Cáritas puso en marcha en Tarazona con motivo de la Navidad ha terminado con un balance positivo, con más de 3.000 kilos de alimentos recogidos por toda la comarca moncaína.



“Espero que sigan así, me he emocionado conFue maravilloso la participación de tanta gente, creo que hay una sensibilidad especial con Cáritas en Tarazona y por lo tanto, con los pobres”, asegura la hermana Raquel Mayayo, nueva directora de Cáritas Interparroquial de Tarazona.“Como en años anteriores, estamos constatando que la solidaridad de la gente de Tarazona y de la comarca sigue estando intacta, creo que incluso se ha recogido más que otras veces”, dice Pilar Andía, voluntaria de Cáritas.La cifra se sitúa entre tres y cuatro toneladas de alimentos no perecederos, gracias a la colaboración de. “Un especial recuerdo para los jóvenes que participaron en la III Jornada Solidaria, casi cincuenta personas, cada año va aumentando el número de jóvenes, lo que nos indica que están adquiriendo valores de solidaridad y muchos repiten año tras año”, valora Andía.Gracias a la gran solidaridad de la gente, en Navidad se pudieron preparar unos lotes más grandes que en años anteriores. Además, la organización hizo uny la respuesta de la gente fue inmediata. “Se necesitaba tomate frito, leche, detergente, productos de limpieza, y la gente respondió con estas cosas más urgentes”, recuerda la voluntaria de Cáritas.Todavía quedan algunos puntos por recoger. “Es una ayuda importante porque durante cierto tiempo, Cáritas no tiene que comprar algunos alimentos, y”, explica Pilar Andia.En la actualidad,, que llegan a través de los Servicios Sociales. “Cáritas tiene que ayudar para que la gente se supere y se recupere y ojalá no tuviera que venir a pedir, porque es más digno poderlo comprar”, dice la directora de Cáritas en Tarazona.La próxima llamada a la solidaridad llegará con la Semana Santa, cuando las cofradías de Tarazona pondrán en marcha una nueva Operación Kilo entre los cofrades y el resto de la población.