Cinco localidades de las Cinco Villas despiden el año con deporte

El año se despide en las Cinco Villas con deporte gracias a la celebración de varias carreras alrededor de San Silvestre. Aunque no todas se organizan en el día oficial de este santo, el 31 de diciembre, hasta cinco localidades de la comarca ofrecen carreras solidarias durante las dos últimas semanas de 2016.



Bardenas fue el escenario de la primera cita deportiva, celebrada el pasado 24 de diciembre. Dos días más tarde, cogía relevo Ejea de los Caballeros, donde la prueba solidaria ha tenido lugar este lunes.Por delante, tres citas más. En todos los casos se trata de eventos no competitivos, donde la organización busca fomentar la participación de manera solidaria.Según explica el presidente de las Cinco Villas, Santos Navarro, estas carreras se organizan y apoyan desde la institución comarcal “no solo porque gracias a ellas, sino porque se contribuye a una buena causa”, asegura.En Luna, la tercera edición de la San Silvestre comenzará, para los más pequeños, a las once de la mañana. La categoría absoluta será a las cuatro de la tarde. En esta prueba, como sucede con la de Ejea,. Además, con cada suscripción, el participante colaborará, que pueden ser kits de potabilizadoras de agua, otros para paliar la desnutrición infantil y otros para emergencias.. Organizada por el Ayuntamiento de Sádaba, esta carrera comenzará a las once de la mañana, desde el Casino. La organización, para favorecer el ambiente festivo, invita a los participantes a correr disfrazados.Por último,que transcurrirá por el casco urbano de la localidad. Será a las cuatro de la tarde, y la meta se situará en la plaza del Andén.Esta cita se enmarca dentro de un completo programa organizado por el Ayuntamiento de Castiliscar. ‘Navicasti 2016’ incluye talleres de dulces y repostería, manualidades o seguridad.También habrá un concierto de la Coral local, el 30 de diciembre, y la tradicional visita de los Reyes Magos, el 5 de enero.