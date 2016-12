La protectora de animales de Tarazona organiza rastrillo solidario por Navidad

APATA, la Asociación Protectora de Animales de Tarazona, vuelve a organizar un rastrillo solidario con motivo de la Navidad. Repite la misma fórmula que el año pasado para intentar recaudar fondos con los que conseguir financiación y continuar adelante con su importante labor.



El mercadillo ha abierto ya cuatro días y volverá a hacerlo los primeros días de 2017. “La verdad es que el año pasado fue un éxito y esperamos que la gente siga colaborando con nosotros”, dice Ana Vázquez, presidenta de APATA.El rastrillo vende todo tipo de artículos donados para la ocasión. “La gente de manera voluntaria ha donado todas las cosas que no necesita en su casa y nosotros los vendemos a precios muy bajo para sacar dinero para los animales”, explica Vázquez.En un local cedido de la calle Marrodán se pueden adquirir todo tipo de productos a precios muy bajos. “Lo primero que tuvimos que hacer es revisar todo para intentar recolocarlo por secciones. Hay un poco de todo, desde menaje del hogar, artículos de niños, ropa, juguetes, tronas, sillitas, productos de electrónica… creemos que hay más que el año pasado”, asegura la presidenta de APATA.Actualmente custodian más de una treintena de perros y alrededor de veinte gatos abandonados. Por eso buscan también nuevas familias de adopción o acogida. “Este momento es el peor desde que comenzamos esta andadura en la que llevamos cuatro años porque es una cifra bastante importante para una comarca tan pequeña, por eso todo el dinero es para ellos: vacunas, tratamientos médicos, operaciones que surgen y todo lo que conlleva el día a día de la protectora”, indica la turiasonense.Pero en estas fechas, en APATA no quieren dar pena, sino amor, porque “todos nuestros animales necesitan un poco de amor como nosotros, así que esperamos que la gente sea consciente y responsable, y que se animen a acoger, adoptar o que nos intenten echar una mano en las labores diarias de la protectora”.En fechas navideñas, desde la protectora recomiendan que quienes vayan a comprar mascotas se lo piensen dos veces, e incluso que prueben la experiencia acogiendo a uno de los perros o gatos de la protectora. “Preferimos que se lleven alguno en acogida o que vengan a la protectora para que vean la responsabilidad que es tener un animal, y que a niños menores no se les regale un animal por un capricho porque los responsables son las personas adultas que están alrededor y es para toda la vida, los años que viva”, finaliza Ana Vázquez.El rastrillo de APATA se repetirá los días 3 y 4 de enero, en horario de 11 de la mañana a 13.30 y de 17 a 20 horas.