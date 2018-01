Unas 28.000 personas aspiran a una de las 2.400 plazas que el Salud ofrece este semestre

Estas 2.400 plazas forman parte de las más de 5.000 que el Servicio Aragonés de Salud consolidará en dos años. Así, estos primeros exámenes de 2018 le seguirán otros a finales de año y durante el 2019 con el mismo fin. Según han confirmado tanto fuentes sindicales como profesionales sanitarios, los aspirantes están "volcándose" en esta gran convocatoria, ya que la consideran una gran "oportunidad". La ope aragonesa, una de las primeras en salir adelante a nivel nacional, también ha atraído a mucha gente de otras comunidades.

"Es la Oferta de Empleo Público (OPE) con más plazas desde las transferencias sanitarias", asegura Merche Otín, del sindicato médico Cesm Aragón, que recuerda las más de 700 plazas de especialistas que se convocan. Por ejemplo, destacó las 72 plazas de médico de Urgencias hospitalarias o las 50 de Anestesiología para las que en principio optarán 157 personas.

Precisamente, Delia Lizana, del sindicato CC.OO. subraya la importancia de esta oferta de empleo, que ha sido "fruto del pacto por el empleo que firmamos en el año 2014". Permitirá, según aseguró Lizana, que Aragón sea la primera Comunidad que reduzca la temporalidad al 8% y, sobre todo, que haga frente a la falta de especialistas en los centros periféricos, un problema que se ha acrecentado en los últimos meses (algunas vacantes están todavía sin cubrir).

Pero al importante volumen de plazas convocadas, se suma otra circunstancia que hace que esta oferta de empleo pública sea especialmente atractiva para el personal sanitario: el cambio de baremos para las próximas bolsas de empleo. Hasta ahora, el Salud daba seis puntos extra por cada oposición aprobada en cualquier Comunidad autonóma. A partir de ahora, y para elaborar las próximas bolsas de empleo, los profesionales sumarán 25 puntos por cada oposición aprobada en Aragón.

"A efectos de la próxima bolsa del año 2020, en Enfermería supondrá un gran cambio. Por eso, la gente también se anima a estudiar y presentarse", afirma Ana Asín, del sindicato Satse. Más de 14.000 personas aspiran conseguir una de las 861 plazas ofertadas para Enfermería. Mientras, 661 personas se han apuntado a la oferta de 37 puestos de Matrona, según los listados provisionales publicados por el Salud. Según pudo saber este periódico, la lista definitiva de aspirantes en las categorías que faltan podrían conocerse el día 25.

"La gente no tendrá una oportunidad como esta para conseguir una plaza fija en el Salud. A partir del 2022 habrá muy poca gente que se jubile, la tasa de reposición será mínima y se generarán muy pocos contratos de interinos", reconoce Evangelino Navarro, de CSI-F. "Para mí, son unas oposiciones históricas", añade el delegado de Sanidad de CSI-F.

Diferentes fuentes consultadas reconocieron que todos los profesionales están "echando la carne en el asador" y, en algunos casos, las oposiciones están afectando a la planificación asistencial de algunos servicios. Admitieron, de hecho, que algunos de los aspirantes están usando todas las fórmulas posibles (días de vacaciones, moscosos, reducciones de jornada o incluso bajas temporales en las bolsas de empleo), para conseguir tiempo libre para estudiar.

"Estamos cubriendo estas semanas como podemos, pero creo que se merecen un voto de confianza. Es una gran oportunidad para ellos y a nosotros nos beneficiará en el futuro", explica un jefe de servicio de un hospital de la capital aragonesa que prefiere guardar el anonimato. Hay que tener en cuenta que muchos de los profesionales sanitarios cuentan ya con hijos a su cargo e incluso personas mayores y su tiempo de estudio es limitado.

"Estudio entre ocho y diez horas al día"

A Juan, nombre ficticio, no le importa contar su esfuerzo diario para intentar conseguir una plaza de especialista. Prefiere guardar el anonimato, pero reconoce que esta es una gran oportunidad que no puede desaprovechar. Lleva meses delante de los libros, pero es ahora, al acumular varios días de fiesta, cuando está dedicando más horas a fijar conceptos."Llevo meses dedicando unas 5 o 6 horas al día, pero he cogido vacaciones y estoy metiendo entre 8 y 10", explica este facultativo que lleva tiempo de interino."Mientras estás trabajando dedicas las horas que puedes y tienes libres, que realmente no son muchas", añade.

Academias y sindicatos sanitarios que ayudan en la preparación de estas oposiciones admiten que han generado un enorme interés por el volumen de plazas que se ofrecen. Desde la academia Master D, especializada en estos exámenes, explican que las peticiones de información se dispararon cuando se publicitaron las oposiciones y cuando se convocaron.

Susana Rupérez, una de las docentes de sanidad del centro Master D, afirma que es una gran oportunidad para conseguir una plaza pública fija, pero hace hincapié en que hay que tomarse en serio la convocatoria. Según su experiencia, se requieren al menos ocho meses de preparación para enfrentarse a unos exámenes de esta dimensión."De hecho, la gente normalmente precisa dos o tres años", señala.

Para la experta, es importante prepararse bien para el día de la prueba y, por ello, desde su academia se trabaja especialmente en la gestión del estrés y las técnicas de estudio. Por ejemplo, según Rupérez, es importante descansar unos minutos cada hora de estudio."Si se estudia de tirón llega un momento que no sirve de nada", afirma la docente de Sanidad.