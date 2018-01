Más de la mitad de los aragoneses no llevan cadenas en el coche pero creen que deberían ser obligatorias

Lo ocurrido durante el fin de semana de Reyes en la AP-6 , cuando un gran atasco dejó a miles de conductores atrapados a consecuencia de las nevadas , ha acentuado el debate sobre las pautas de conducción bajo condiciones climatológicas adversas. A pesar de que los responsables del Ministerio de Fomento , la DGT y la Aemet habían advertido sobre la llegada de un fuerte temporal, el colapso se produjo donde nadie lo esperaba: una autopista de peaje a 100 kilómetros de Madrid. Así, al tiempo que los viajeros denunciaban que no se cerrase la vía o se les obligase a usar cadenas, se abría una guerra política en busca de responsabilidades.

Según una encuesta elaborada por la consultora A+M para HERALDO, la actuación peor valorada para los aragoneses es la de la concesionaria de la AP-6, puesto que solo el 4% de los encuestados creen que la labor de Iberpistas fue “buena” o “muy buena”. En el extremo opuesto se sitúa el trabajo realizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME): más de la mitad de los aragoneses entienden que fue “bueno” o “muy bueno”. También destacan la labor desempeñada por la Guardia Civil, ya que solo alrededor del 20% de los consultados se muestran especialmente críticos con su intervención. Más censuradas son las actuaciones de la DGT, del Ministerio de Fomento y de los propios conductores, valorados mayoritariamente con un “regular”.

Respecto a la información previa a los viajes invernales, la mayor parte de los aragoneses indican que consultan "siempre y ampliamente" tanto la meteorología (61%) como el estado de las carreteras (55,7%), y que prefieren indagar en los medios de comunicación antes que en las páginas web de la DGT o de la Aemet. Tan solo el 8,8% reconoce que no consulta previsiones de ningún tipo.

Equipamiento

Más allá de los informes meteorológicos y del estado del tráfico, es importante que los conductores vayan bien equipados. La DGT ha propuesto un ‘kit antinevada’ de 18 objetos imprescindibles -pala desmontable para retirar la nieve, silbato, radio de mano, teléfono, manta, botiquín, gorro o chaleco reflectante, entre otros elementos- que ha sido muy criticado por los usuarios. De hecho, el 41,6% de los aragoneses considera que es “una ocurrencia, una improvisación o una exageración” y el 31,2% cree que, en caso de gran nevada, esos objetos “no sirven o son innecesarios”.

Por contra, el 61,8% de los encuestados entiende que las cadenas sí deberían ser obligatorias y solo el 32,7% se opone a una posible imposición que baraja la DGT y choca con la actual forma de proceder de los aragoneses, ya que solamente el 30,6% de la población consultada viaja con cadenas en el interior de su vehículo. Además, el número de personas que sabe colocarlas también es reducido: el 28,4% de los encuestados afirma que conoce cómo usarlas “con total seguridad” y el 29,6% cree que puede hacerlo.

Y en cuanto a la relación del uso de las cadenas con los accidentes invernales, el 14,7% de los aragoneses cree que “muchos” percances se podrían evitar si la gente supiera colocarlas y el 28,4% considera que solamente se podrían evitar algunos. Los encuestados que entienden que el buen uso de las cadenas no evita ningún accidente no alcanzan el 10%.

Preparación

Casi la mitad de los aragoneses (49,2%) que han participado en la encuesta elaborada por la consultora A+M para HERALDO confiesa que “rara vez o nunca” viaja por zonas de nieve o hielo. Un dato que contrasta con el 2,3% que afirma que está acostumbrado a conducir por esas superficies y con el 15,9% que dice que lo hace “con cierta frecuencia”.

Por ello, no resulta extraño que los encuestados se muestren cautos a la hora de hablar sobre si están preparados para conducir bajo condiciones climatológicas adversas. El 43,1% de los aragoneses preguntados admite que no está preparado y el 19,3% sostiene que, “con total seguridad”, no está capacitado. Por el contrario, solo el 7,3% afirma ser capaz de controlar estas situaciones “con total seguridad”.