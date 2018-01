Acepta dos años de prisión por abusar de una niña de 11 años, hija de su pareja

La Audiencia de Zaragoza ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados a Vicente Casas Marco, al que el tribunal ha condenado in voce a dos años de prisión tras admitir que abusó sexualmente y en varias ocasiones de la hija de su compañera sentimental. La víctima, de solo 11 años, contó lo que le estaba pasando a las amigas del colegio, que a su vez informaron a los profesores para que activaran el protocolo previsto para estos casos.

La Fiscalía calificaba los hechos como un delito continuado de abusos sexuales a menores y solicitaba inicialmente una condena de cinco años de prisión. Sin embargo, el hecho de que el encausado reconociera los cargos e indemnizara antes del juicio a la víctima facilitó un acuerdo con la defensa para rebajar la pena a dos años.

Según explicó el abogado Mariano Tafalla, a su cliente se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño porque abonó los 3.000 euros que exigía la acusación pública en concepto de responsabilidad civil. Al no contar con antecedentes penales y no superar la condena los dos años, el tribunal se ha mostrado además a favor de suspender su ejecución. Así, el encausado no entrará en prisión, pero estará obligado a permanecer alejado de la víctima durante un periodo de cuatro años.