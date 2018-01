"Llaman muy a menudo. Son gente atenta y cariñosa"

Ventura Martínez, de 87 años, vive sola en su casa en Atea, en el comarca Campo de Daroca. Desde hace dos años dispone de un sistema de teleasistencia con el que se muestra satisfecha por el carácter cercano y amable de los técnicos, aunque no lo ha tenido que utilizar para ninguna urgencia: "Llaman muchas veces para preguntar cómo estoy. Cuando volví de Zaragoza esta Navidad les llamé para darme de alta de nuevo y lo primero que me contestaron es ‘Te echábamos en falta’".

"La verdad es que da gusto con ellos porque siempre son muy atentos y muy cariñosos", subraya Ventura al mismo tiempo que señala el aparato colocado junto al teléfono fijo con el pulsador rojo. Además de la caja fijada a la pared, la mujer cuenta con una pulsera con otro botón de emergencia. "Antes lo llevaba colgado al cuello, pero la última vez me ofrecieron ponerme este", indica. "Vienen a menudo a dar vuelta a los que lo tenemos puesto en casa, que no somos muchos", indica Ventura sobre los trabajadores del servicio. La mujer solo tiene un pero del mismo, mas no de la propia teleasistencia. "Cada dos por tres falla la línea de Telefónica y siempre salta un mensaje que dice que hay comunicación", manifiesta con cierta indignación.