"Desde que llevo el medallón me siento segura"

Hace un año y cuatro meses que Rosa Mejías es usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja en Huesca. Fue después de sufrir dos desmayos y perder el conocimiento. La primera vez estaba con la familia, pero la segunda fue en su casa, donde vive sola. Ahora se medica y, además lleva el medallón con el que puede pedir ayuda si se encuentra mal. "No me he vuelto a desmayar más, pero con este sistema me siento segura. Es un salvavidas perfecto", afirma. Afortunadamente, no ha tenido que utilizarlo y destaca que "cada 12 o 15 días llaman ellos para preguntar cómo estás porque se interesan mucho".