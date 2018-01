Argavieso: encomienda de presente y futuro a un gran castillo

Mónica Soler trabaja en Huesca y ejerce como alcaldesa en Argavieso, su pueblo natal; un trayecto muy corto que nunca le arredró a la hora de elegir su lugar predilecto. Es en el pueblo donde se siente bien y, dejando a un lado los cinco años de Administración y Dirección de Empresas en Barcelona, donde siempre ha estado. En el cargo desde 2011, tiene entre ceja y ceja un reto principal en la actual legislatura: rescatar y consolidar el castillo-palacio de los Gurrea (hay varios en la zona) y convertirlo en un atractivo turístico tangible.

Mónica comienza con la sinceridad como tarjeta de presentación. "Nunca me había planteado ser alcaldesa, ni presentarme siquiera a concejal. Fue algo que me propusieron en varias ocasiones, y de varios partidos; al principio no lo veía claro, pero finalmente me decidí a participar, con la idea de mejorar la vida de residentes y visitantes habituales. Así devolvía un poco lo recibido toda mi vida. En un pueblo tan pequeño, la alcaldía es en realidad una asociación con más relevancia de lo habitual, en la que todos arrimamos el hombro. El edificio del castillo es Bien de Interés Cultural, está dentro del núcleo urbano y urge consolidarlo; la zona circundante no es accesible ahora por seguridad. El edificio y los terrenos colindantes pertenecen a varios vecinos del municipio; el duque de Solferino, último propietario único, decidió venderlo junto a con sus tierras y favoreció que los compradores fueran del pueblo; hizo lotes que incluían zona edificada y tierra de cultivo".

Los diferentes tenedores no pueden acometer las obras de modo individual. El Ayuntamiento sirve de argamasa para tratar de unir voluntades y trabajar en comandita al respecto, ya que tampoco hay capacidad económica municipal para asumir los costos. "La idea es darle vida al edificio, emblema visual de Argavieso. Hemos tocado la puerta a las instituciones, y hay buen entendimiento con la DPH y la DGA para buscar soluciones. En las fiestas de septiembre pasado trajimos historiadores que colaboran con el Instituto de Estudios Altoaragoneses para que la gente de Argavieso conociera la dimensión real de lo que tenemos, que siempre viene bien que te lo digan de fuera. También se ha avanzado en las obras del nuevo Ayuntamiento, con dependencias ya acabadas a ras de calle para actividades sociales del pueblo: la idea es acabarlo en los dos próximos años". El viejo ya tiene carencias, aunque aún se mantiene un pequeño club social en su piso superior. Se ha rehabilitado también el sendero del acceso al lavadero, que se abastece de manantial. El pabellón se sigue usando para temas populares, sobre todo en verano.

Tiro de barra pionero