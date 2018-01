La propuesta sobre el cálculo de las pensiones beneficiaría a corto plazo a más de 11.000 aragoneses

¿Cómo se calcularán las pensiones de futuro? Esta es la pregunta que se hacen miles de personas tras el anuncio realizado este martes por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. En una entrevista con TVE explicó que había propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo (espacio en el que se negocian el futuro de las pensiones) ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, de forma voluntaria. De este modo, se computaría toda la carrera laboral y no solo los últimos años, como está haciendo en estos momentos. Parece que el objetivo de esta propuesta es que las personas mayores de 50 años que han perdido su empleo, no vean reducir su pensión de manera drástica.

Sin embargo, esta información fue matizada y concretada este miércoles. Ahora, la iniciativa ya no incluye toda la vida laboral, sino que se centran en que cada persona pueda elegir sus mejores 25 años de cotización para que se compute su jubilación. Esta opción sería voluntaria y reservada solo a los que hayan agotado su vida laboral y, por lo tanto, se hayan jubilado lo más tarde posible. Esta propuesta tampoco especifica si estos años tienen que ser consecutivos o pueden ser alternos. Todo ello se deberá negociar en el Pacto de Toledo para ver si realmente se aplica y en qué condiciones. Con este cambio, parece que ya no solo se verían beneficiados los parados de larga duración, si no buena parte de la ciudadanía.

El cambio de opinión y la escasa concreción ha provocado que los sindicatos no estén a favor de la iniciativa. “No entendemos cómo se puede realizar esta propuesta de manera pública sin explicar a qué colectivos afectaría, en qué condiciones y cómo se aseguraría la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para lo único que sirve es para crear confusión en la sociedad”, lamenta Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. Este sindicato se mostraría partidario de esta medida “si estuviera concretada y viniera acompañada de otras que permitieran que los mayores de 50 años pudieran reinsertarse laboralmente y que los jóvenes tuvieran contratos dignos”. De este modo, se aumentaría los ingresos de la seguridad social y el sistema de pensiones sería sostenible.