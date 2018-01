A los zaragozanos las ruedas desgastadas no les resbalan

"Cuando alguien circula con las ruedas desgastadas no solo está poniendo en peligro su vida, también me puede matar a mí". A este pensamiento ponía voz este miércoles Sebastián Gómez, uno de los casi 50 conductores a los que la Policía Local de Zaragoza dio el alto en el paseo de La Mina para hacer un chequeo exprés a su vehículo. Y este joven no es la excepción, puesto que como él piensan la mayoría de personas que esta semana se están sometiendo a los controles que ha impulsado la DGT para vigilar el mantenimiento de los vehículos. Por cada neumático sin dibujo, los agentes están imponiendo multas de 200 euros. Sin embargo, los conductores zaragozanos anteponen la seguridad a unos cuantos euros, lo que demuestra que a ellos las ruedas desgastadas sí les importan y no les resbalan.

No habían dado las 10.00, cuando media docena de municipales disponían conos y señalización para comenzar a parar vehículos. Uno de los primeros, un taxi. "No hacemos excepciones, todo el mundo tiene que llevar el coche en condiciones. Máxime, cuando funciona como servicio público", explicaba el oficial Sergio Pardos. La campaña para sancionar las deficiencias técnicas y mecánicas a la que se ha sumado la Policía Local se puso en marcha este lunes y se prolongará hasta el domingo, día 21. Pero como recordaba el funcionario: "Aquí el control es continuo. Y aunque la campaña dura solo una semana, no bajamos la guardia en todo el año".

Además de montar controles específicos, la Policía Local ha dado instrucciones a todas sus patrullas y motoristas para que estos días supervise n –"más si cabe", puntualizan– tanto neumáticos, como frenos, luces y elementos de señalización. Porque estos son los cuatro pilares de la campaña, por más que los municipales la estén aprovechando para constatar que los vehículos lleven pasada la ITV o que sus propietarios tengan el seguro en vigor.