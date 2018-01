Una niña destapa los abusos de un joven a su cuñada cuando dormía ebria en el sofá

Un juzgado zaragozano acaba de condenar a Edison Geovannu M. C., de 29 años, por abusar sexualmente de su cuñada, de 26, aprovechándose de que esta dormía en el salón tras una larga noche de fiesta. La víctima había bebido bastante, por lo que no fue consciente de que el joven le metía la mano por debajo de la ropa interior. Sin embargo, los hechos fueron presenciados por la sobrina de acusado, de solo 8 años, que al ver cómo se sobrepasaba cogió una manta, tapó a su madre y se quedó junto ella. Al día siguiente, la menor advirtió de lo sucedido a la mujer, que no dudó en denunciar a su cuñado.