El subdelegado en Teruel admite que no hubo un "aviso especial" a la población

Un mes y un día después del triple asesinato de Andorra, la localidad acogió la celebración de la Junta de Seguridad en el medio rural. La cita estaba prevista desde antes del trágico suceso, tema que centró la reunión. El subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, presidió la junta tras la cual admitió que "no se avisó a la población". Rectificó así las declaraciones del 19 de diciembre, cuando afirmó lo contrario.

"Es un asunto que me gustaría dejar claro", dijo ayer antes de reconocer que los únicos avisos fueron entre vecinos. "No hubo ningún aviso especial en el sentido de que nadie saliese de sus casas a hacer sus tareas cotidianas. A mí me llegó que había personas que decían que en conversaciones de calle se comentaba que había que tener cuidado, algo que me parece lógico, pero oficialmente, no", añadió.

Aunque en diciembre también afirmó que "las primeras pruebas detectaron que podría ser un criminal muy peligroso", ayer se desdijo y explicó que "la peligrosidad del individuo no se supo hasta que no se le detuvo". Así, pese a que era un delincuente armado con una pistola y que disparaba a matar, argumentó que no hubo aviso porque los robos podían deberse "a cualquier tipo de cosas". "Primero hubo robos en unos masicos, y luego hubo unos heridos. Los caminos de investigación eran muy amplios", dijo.