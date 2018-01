De casi 76.000 euros al año a 120: lo que cobran los alcaldes con sueldo de Aragón

En Aragón, los ingresos por representar y gestionar un municipio van desde los casi 76.000 euros que cobra anualmente el alcalde de Zaragoza hasta los 120 que percibe el de Castel de Cabra. No obstante, hay que subrayar que en más de la mitad de los ayuntamientos de Aragón, sus máximos representantes no cobran nada por la labor que realizan.

Pedro Santisteve es el representante local con más sueldo, pero no en proporción con el volumen de habitantes de la ciudad. En concreto, en 2016 recibió un total de 75.749,94 euros; lo que supone poco más de 11 céntimos por cada vecino de Zaragoza. Al llegar a la alcaldía, Santisteve anunció que reduciría su salario en un 25% (Juan Alberto Belloch cobraba 100.000 euros anuales). Además, en su cuenta solo ingresa 3,5 veces el salario mínimo interprofesional (unos 2.200 euros mensuales en 2016); el resto va destinado al partido al que pertenece: Zaragoza en Común. Los otros municipios aragoneses donde más cobra su primer edil son Cuarte de Huerva (con 12.581 habitantes y un salario de 49.999,88 euros anuales) y Utebo (cuyo alcalde cobró 49.717,22 euros en 2016 y atiende diariamente a 18.466 residentes).

Les siguen en cuantía percibida los alcaldes de Biescas (41.875 euros al año), Fraga (40.264,47) y El Burgo de Ebro (40.000). Por su parte, los regidores de las capitales de Huesca y Teruel cobran menos sueldo, a pesar de tener más habitantes a su cargo. Luis Felipe, alcalde oscense, recibió el año pasado un total de 34.446,44 euros; mientras que su homóloga turolense, Emma Buj, cobró 15.319,53 euros. En este último caso, es necesario destacar que no accedió al cargo en 2015, sino que lo hizo a mediados de febrero de 2016, tras la dimisión de su predecesor Manuel Blasco. Por lo tanto, es posible que la cuantía recibida solo corresponda al periodo transcurrido a partir de ese día, es decir, un mes y medio menos que el resto de alcaldes.

En el lado opuesto de la balanza se encuentran varios municipios de pequeñas dimensiones en los que los ediles solo perciben dietas por asistir a determinadas reuniones. Ejemplo de ello es el regidor de Castellote, que solo recibió 120 euros en 2016. En esta misma situación se encuentra el de Sangarrén, un municipio de 222 habitantes. Vicente Ciria cobró un total de 162 euros, o lo que es lo mismo, poco más de 13 euros al mes. También en la provincia de Huesca se encuentra el tercer alcalde que registró unos menores ingresos: Alcampell con 245 euros.

Aún así, estos no son los regidores a los que menos se les compensa por su esfuerzo. Más de 400 de los 731 municipios que hay en comunidad aragonesa no pagan a sus alcaldes. Muchos de ellos, encargados de gestionar pequeños pueblos, deciden realizar este trabajo de manera altruista. En otras ocasiones, los primeros ediles no cobran del Ayuntamiento de la localidad porque este salario no es compatible con otros cargos que desempeñan. Luis María Beamonte (Tarazona) y Teresa Ladrero (Ejea de los Caballeros) son algunos ejemplos. En estos casos, puede ser que el alcalde no reciba un salario, pero sí que lo hagan sus concejales. En una veintena de localidad se da esta situación.

El Ministerio de Hacienda también ha hecho público cuáles son los municipios que no han facilitado información sobre los pagos realizados a sus ediles. Uno de los casos más llamativos a nivel nacional es el de Barcelona. A pesar de que en la página web del consistorio catalán se puede comprobar fácilmente cuál es el salario de Ada Colau (100.000 euros anuales), ésta información no ha sido facilitada a Hacienda. Hay que destacar que, como Santisteve, solo percibe 3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

En la comunidad aragonesa es llamativa la situación del Ayuntamiento de Caspe, que con casi 10.000 habitantes, no ha facilitado información sobre el sueldo o las dietas de su alcalde. Lo mismo sucede en Villamayor de Gállego, Valderrobres, Aínsa-Sobrarbe, Daroca y Albalate del Arzobispo; todos ellos con más de 2.000 vecinos.

Carmena, la mejor pagada

Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad más poblada de España, Madrid, es la representante local que más dinero percibe de los presupuestos municipales, superando los 101.000 euros anuales.

Los alcaldes de Bilbao, Juan María Aburto, con 90.400 euros, y de Valencia y Almería, Joan Ribó y Ramón Fernández-Pacheco, respectivamente, con más de 82.000 euros, son los que reciben un mayor sueldo. Unos 2.700 regidores no cobran ni un euro y un total de 1.470 ayuntamientos no han remitido esta información al Ministerio.

Diputaciones provinciales

Juan Antonio Sánchez es el presidente provincial con mayor sueldo de Aragón. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, sus ganancias por esta labor en 2016 ascendieron hasta los 75.945,52 euros. Miguel Gracia, que ocupa la presidencia de la Diputación Provincial de Huesca, ocupa la segunda posición con 65.000 euros anuales.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, percibió por su trabajo 54.999,98 euros. En el resto del país destaca el salario del presidente de la Diputación Floral de Vizcaya, Unai Rementeria, que cobró 99.965,34 euros en 2016.