La oposición de La Muela presenta una moción de censura contra el alcalde

Los siete ediles han trasladado en su escrito los motivos que, a su juicio, avalan esta moción de censura. El primero, tal y como aparece en la exposición, es que el alcalde y el equipo de gobierno (CHA, PSOE y Ganar La Muela) "constantemente están incumpliendo los mandatos democráticos de la mayoría plenaria". Además, continúa la oposición, "favorecen la división social y el enfrentamiento" y "no respetan las costumbres ni las tradiciones ni los protocolos municipales".

Carlos Rodrigo (PAR), candidato a la alcaldía, destacó que "han impedido que podamos optar al nuevo colegio de infantil y primaria de dos vías en 2018 y 2019", porque "llegamos a aprobar cinco mociones en pleno sobre este equipamiento y no se ha hecho nada". El apoyo del grupo independiente PAR fue clave para que Adrián Tello encabezara el Ayuntamiento tras las últimas elecciones. Rodrigo justificó ese apoyo: "No había gobernabilidad y hubo que elegir alcalde".

Tello ofreció el pasado fin de semana al ahora candidato a responsable local el cargo de teniente de alcalde y tres delegaciones. La oposición llevaba días manteniendo reuniones para analizar la situación actual y futura del Ayuntamiento ante la "grave crisis política, institucional, económica, educativa, de empleo y de imagen". La portavoz popular, Marisol Aured, indicó que "se le había dado al alcalde un tiempo para plantear una moción de confianza y no lo ha hecho. Teníamos que dar una salida a la paralización del Ayuntamiento, siempre mirando por trabajar por el pueblo".

Por parte del PAR, Rodrigo subrayó que ha sido una "decisión local" porque "La Muela no se puede permitir 18 meses de un Ayuntamiento parado". "A partir de ahora se va a encauzar todo, que al final es lo que queremos", puso de manifiesto. En las conversaciones de las últimas jornadas participó también Antonio Gómez Prior, concejal no adscrito, que días atrás justificaba la necesidad de "contar con el apoyo de todos, porque no podemos mantener el Ayuntamiento como está ahora". Según dijo, las propuestas que se han presentado a pleno "no se han llevado a cabo".