Comienza el juego de las sillas en la Universidad

Las bibliotecas son ahora hervideros de cabezas pensantes de universitarios que luchan por superar el primer cuatrimestre del curso. Tras las vacaciones de Navidad, la vuelta a la realidad ha sido dura y más si al abrir la agenda se han encontrado con que las fechas de los temidos exámenes están más próximas de lo que pensaban. Enero es el mes del estudio por excelencia en la Universidad y no hay más que comprobar el escaso número de sillas libres que hay en los lugares de estudio para cerciorarse de ello.

La biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa es de las más concurridas. Rocío Marín lo sabe bien. Esta estudiante de Economía afirma que a las 9.30 durante la temporada de exámenes «ya está llena» y se queja de que «hay plazas que están todo el día reservadas» para el ‘amigo fantasma’ que no aparece. No obstante, la céntrica ubicación de esta sala, en la plaza de Paraíso, hace que a ella acudan estudiantes de todas las ramas. Es el caso de Nicolás Laita que cursa el máster de Ingeniería Biomédica, que se imparte en el campus Río Ebro. «Vivo en esta zona y me viene mejor estudiar aquí», explicó Laita. Por otro lado, hay quienes no siguen el calendario de exámenes de la Universidad, como Alejandro Torre. Este joven se prepara para la oposición de Inspector de Hacienda del Estado y admite que su horario de estudio se ve influido directamente por las fechas de las pruebas de los universitarios. «Vengo habitualmente y noto cuando hay exámenes en la Universidad porque es más complicado encontrar sitio», comentó Torre.

Reforma de Filosofía y Letras

Después de estos exámenes, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras tendrán que hacer la mudanza con motivo de la tan ansiada reforma. Aunque está previsto que los trabajos no comiencen hasta pasados los exámenes de junio (seguramente en el mes de septiembre), se calcula que más de 3.000 personas –entre estudiantes, docentes y demás trabajadores– tendrán que desplazarse a la antigua facultad de Educación.

