Municipios moribundos

HERALDO informaba el día 7 de que en más de cuarenta pueblos aragoneses no hay niños ni adolescentes. Hace lustros que el demógrafo J. L. Calvo me lo dijo de otro modo, en mi Facultad: "En el 42 % de nuestros pueblos no viven mujeres en edad fértil. Nos quedamos sin niños". El alivio de la emigración extranjera no ha bastado. Las instituciones (Gobierno autónomo, diputaciones y Universidad de Zaragoza) trabajan en 380 medidas, pero, de momento, sin calendario ni presupuestos conocidos.

Problema muy difícil es el de la cantidad de municipios, 731. Con menos de 100 almas hay 199. Muchos no pueden cumplir con sus deberes, 174 no son viables y casi 400 más no pueden subsistir por sus propias fuerzas. La cifra de 731, en sí, no es ni alta ni baja. Dinamarca, con 43.000 km2, tiene 98; mide lo que Aragón (47.000 km2), pero con más de 5 millones de almas. La equiparable región francesa de Borgoña-Franco Condado (47.784 km2) tiene 3.831 municipios con 59 almas por km2 frente a 27; y sin macrocefalia urbana: Zaragoza tiene casi 700.000 habitantes (la mitad de Aragón) mientras que la suma de Dijon y Besançon no llega a 500.000 (menos de la quinta parte del total). Técnicamente, el número de municipios aragoneses es excesivo (nótese que municipio no equivale a pueblo). El sentimiento local es muy vivo, va más allá del raciocinio económico y administrativo. Las personas sienten fuertemente ese arraigo y los gobernantes aragoneses, muchos de ellos de extracción concejil, se resisten a encarar el problema con algo más que con doctrina y teoría.

Un gran conocedor del problema, Ramón Salanova, ha publicado sus reflexiones sobre el caso, tras años de fértil estudio y valiosa experiencia. En sesenta páginas, redactadas para su ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, donde lo recibió ritualmente José Bermejo, explica la historia del municipio en España desde 1812, y las variaciones de la doctrina política y jurídica sobre esta forma básica de agrupación y convivencia.

Vecinos y kilómetros